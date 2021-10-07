Лидеры «Талибана» готовы к войне с Таджикистаном

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7 октября 2021, 20:07 Александр Крохмаль, Журналист

Руководство запрещённой в РФ террористической организации «Талибан» заявило, что готово к полномасштабному вторжению в соседнюю страну. Речь идёт о Таджикистане, правительство которого, по мнению экстремистов, вмешивается в дела Афганистана и в его политическую систему. Эти обвинения так и не были доказаны. И очевидно, что преступники из «Талибана» просто-напросто готовят очередную провокацию.

Таджикские талибы во главе с их лидером Махди Арсаланом уже находятся в полной боевой готовности. Арсалан как раз возглавляет пограничные с Таджикистаном районы страны. У границ уже располагается большое количество боевиков. Специальный батальон смертников был переброшен туда ещё в самом начале месяца. Напряжённость между Афганистаном и их соседом стремительно накаляется.



Большинство экспертов считает, что военное вторжение террористов вполне возможно, учитывая радикальные настрои лидеров их преступной организации. Однако некоторые политологи утверждают обратное. Например, доцент института общественных наук РАНХиГС при президенте РФ Сергей Демиденко заявляет, что все эти призывы стоит рассматривать в контексте исламистской идеологии, то есть, «идеологии построения глобального халифата». «Полномасштабное вторжение невозможно», - отстаивает свою точку зрения Демиденко, «Они часто отыгрывают эту тему, говоря о священных войнах и экспансии. Но это не значит, что они всерьёз готовятся напасть». Эксперт отметил, что в первую очередь для «Талибана» главное – разобраться с проблемами в собственной стране, а уж потом только думать о глобальном. К тому же он считает, что у террористов сейчас нет ресурсов для внешних войн.



При этом, в Таджикистане уже готовы к большому противостоянию. Совсем недавно президент Рахмон проводил военный парад вблизи афганских границ. Там он выступил с речью, в которой чётко указал на опасность, исходящую из Афганистана. Многие жители окрестных территорий уже начинают опасаться проникновения исламистов в их родные земли. Более того, по мнению большинства политологов, талибов уж точно не стоит относить к рассудительным людям, учитывая их средневековые порядки, военные преступления и общую непредсказуемость.

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