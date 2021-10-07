Ростислав Ищенко: смогут ли американцы, уходя с Украины, сохранить лицо

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7 октября 2021, 19:10 Александр Саргин

Фото: topwar.ru

С самостийной Украины раздался голос главы «Нафтогаза» Юрия Витренко, который призвал Джо Байдена «в срочном порядке» вмешаться в ситуацию на энергетическом рынке Европы.

Дополняя это смелое заявление, Витренко изрек, что президент России якобы понял, что может «безнаказанно пугать» Евросоюз, и теперь он готовится задействовать газопровод «Северный поток - 2» в качестве геополитического оружия.

«Понимаете, такие отчаянные призывы главы «Нафтогаза» к президенту США могут говорить только об одном: он сильно нервничает, - заявил «АН» президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. - Но пока мясорубка рубила других, его это как-то не касалось и не трогало. А сейчас в эту геополитическую мясорубку попала та часть украинского общества, которую представляет и Витренко. Вот он и нервничает».

Этот призывный клич главы «Нафтогаза» к лидеру США Джо Байдену о том, чтобы он «поставил на место» Владимира Путина, процитировал ряд западных изданий, в том числе и британский таблоид Daily Express. Остается неясным, видел ли сам Витренко огромное количество критических комментариев со стороны рядовых британцев, которые были напечатаны в таблоиде? Английский юмор еще никто не отменял, и читатели Daily Express вдоволь покуражились и над «сонным Джо», и над бедным русофобствующим Юрой Витренко.

Так, один из пользователей в комментарии пишет, что «требовать что-либо от Байдена просто нелепо, потому что он даже туфли на ту ногу не может надеть». Другой охарактеризовал обращение Витренко, как «шаман танцует, чтобы вызвать дождь». Третий читатель британского таблоида замечает, что «это российский газ, и Россия может поступать с ним так, как ей заблагорассудится», ну а еще один пользователь Daily Express, явно не являющийся сторонником политеса, и вовсе резанул всю правду-матку о главе «Нафтогаза»: «Витренко идиот! Он все еще верит майданным обещаниям Вашингтона и не может понять, что печеньки Нуланд были кубком с отравой».

Напомним, что стоимость газа в Европе уже несколько недель почти ежедневно обновляла рекорды, достигала невероятных значений и заметно снизилась лишь после вчерашнего заявления Путина о готовности России стабилизировать растущие цены на энергоносители.

По мнению Ищенко, американцы хотят уйти с Украины, что называется, сохранив лицо. Политолог считает, что та же Нуланд, о которой вспомнил даже пользователь Daily Express, в связи с этим и едет в Россию («если, конечно, будут достигнуты определенные договоренности»). Ну что ж, Россия не против, чтобы США при уходе с Украины, сохранили лицо, уверен эксперт, но какой объем уступок они предложат за это?

«Если это устроит Россию, то с американцами в лице Виктории Нуланд можно договариваться. А если не устроит — пусть шебуршат дальше и, как хотят, вертятся на Украине. Уж нам-то точно хуже не будет», - заключил в разговоре с «АН» Ростислав Ищенко.

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