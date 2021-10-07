Нужен ли художественному кинематографу реальный космос

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7 октября 2021, 10:08 Рамиль Гарифуллин - доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук

Фото: istockphoto.com; На фото: МКС на орбите Земли

Свет, звук - это важно, но заменимо и решаемо. Незаменим в кино только один Бог - автор талантливого сценария, приносящего успех фильму! Боги - сценаристы и писатели (К. Тарантино). А художественно без реала можно создать космос реальнее реального! Таково волшебство искусства!



Можно снять настоящего хирурга и в кадре он будет восприниматься как мясник мясной лавки. А можно снять актёра, познавшего архетип образа хирурга и поэтому сыгравшего всем хирурга Хирурга. И для этого не нужна настоящая операционная! В этом великая сила художественного искусства! Поэтому, порой, многие великие хирурги брали пример от образов хирургов в кино, а не от реальных хирургов из жизни.



В художественном выражении никогда не было необходимости в реальных объектах.

Когда великий Ромм принёс первые кадры взятия Зимнего дворца, снятые реально у Зимнего дворца, то Сталин забраковал. Потом, в Москве были построены декорации для съёмок о взятии Зимнего. Известные кадры матросов и ворот. Сталин это высоко оценил! Поверил по Станиславскому!



В художественном кино свои жестокие законы! Конечно, не хотелось бы, чтобы реальный космос и реальные кадры невесомости позднее уступили в художественности таким же кадрам, снятым в киностудии, например, художественному фильму "Гравитация". Но такое может произойти!



А вот документальное кино о кино - это будет ценностью. Впервые в истории в космосе актер и кинорежиссёр. Хотя позднее, там окажутся и иные представители профессий и даже пирожники! Испечь пирог в космосе профессионалом-пирожником тоже будет мировым событием!



Люди нуждаются не в реальном космосе, а в художественном! Космическая музыка композитора Артемьева, намного выше и божественнее тупой, вакуумной и ужасной тишины Космоса.



Величие в самом человеке и его внутреннем космосе! Реальный космос вторичен и не актуален для кино!

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