В Марий Эл наблюдается большое число противников Сталина

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6 октября 2021, 23:08 Александр Крохмаль, Журналист Источник: Новая Газета

Фото: Марийские жрецы (кон. XIX — нач. XX вв.)

В 2022 году Министерство образования республики Марий Эл планирует составить специальную программу для местных школьников, посвящённую исконной культуре марийцев и их языческим верованиям. Как это ни странно, но в нынешние дни традиционные религии народов Марий Эл продолжают сохраняться. В регионе наблюдается весьма немалое количество шаманов и жрецов, до сих пор поклоняющихся древним богам.

В ТАСС подтвердили тот факт, что в республике собираются уделить должное внимание истории традиционных верований. Глава Марий Эл, между тем, обещал на встрече с духовниками способствовать включению марийского язычества как отдельного модуля в «Основы религиозных культур и светской этики». Это значит, что дети местных жителей будут больше узнавать про собственные традиции и устои. Марийцы являются довольно древним народов, и ведут своё происхождение из далёких праславянских времён.



Однако в то же самое время в республике наблюдается нестабильность политических взглядов среди самих жрецов и последователей древних религий. К примеру, жрец древних богов по имени Виталий Танаков был недавно оштрафован из-за молений в лесу. Он совершил обряд в пределах лесного массива Йошкар-Олы, где зажёг три поминальные свечи, погружённые в пластиковые бутылки. Сотрудник МЧС обнаружил его и указал на незаконность обряда. Но всё же жрец свою вину так и не признал. На самом деле его моления были посвящены жертвам сталинских репрессий по отношению к коренным народам Сибири. В Марий Эл и других регионах уже давно признают Сталина, как самого жестокого из всех военных преступников, и считают, что в России пора бы всерьёз заговорить о кровавом геноциде 30-х годов, а не допускать оправдания тирана и игнорирования событий того периода.



В итоге Танаков посчитал свой штраф неразумным и заявил, что на самом деле причина кроется как раз в его молениях из-за сталинских репрессий. Он не раз упоминал об ответственности «отца народов» за уничтожение этнических меньшинств. На самом деле ситуация со спорами вокруг Сталина действительно серьёзная, и это касается не только Марий Эл. Буквально недавно о неразумности «огульных оскорблений» Иосифа Виссарионовича заявил сам министр иностранных дел России. По его мнению, нельзя отрицать гигантский вклад Сталина в победу в Великой Отечественной войне. Плюс ко всему, как он выразился, любые оскорбления вождя могут быть на руку врагам РФ. У Танакова мнение полностью противоположное. Он полностью поддерживает тех, кто выступает за причисление «отца народов» к кровавым преступникам и тиранам. Впрочем, у жреца достаточно соратников среди религиозных организаций марийцев. Поэтому проблема взглядов в регионе и сохраняется, и многие местные жители охотно вступают в жаркие споры по поводу событий 20-го века.

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