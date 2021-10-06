Скандал во Франции: педофилия среди священников католической церкви

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6 октября 2021, 19:43 Антон Дубровский, Журналист

Во вторник, 5 октября, в новостях появилась весьма скандальная и шокирующая информация. Жан-Марк Сове, который является президентом Независимой комиссии по сексуальному насилию в католической церкви (CIASE), вручил Конференции епископов Франции отчет, касающийся сексуального надругательства над подростками и детьми, которые имели место быть с 1950 по 2020 годы. Согласно представленным свидетельствам за период 70 лет, педофилы в сане вмешались своими вопиющими действиями в жизнь 216000 человек. Число этих священников колеблется от 2900 до 3900.

Еще до того, как возникло это исследование, Комиссия призвала всех тех, кто подвергся развращающим действиям представителей церкви, перестать умалчивать об этом. Сбор информации о подобных случаях велся около 3 лет. Епископы сами обратились к Жанну Марку Сове с просьбой провести проверку. В работе участвовало более 20 специалистов самых разнообразных профилей, среди которых - историки, правоведы, медики, социологи, психиатры. Этот труд представляет собой исследование объемом почти в 1000 страниц. В него включены и дополнительные 1500 страниц, которые представляют собой свидетельства подвергшихся растлению детей и подростков. Все эти данные анонимны, потому как даже сегодня жертвы продолжают тяжело переживать случившееся.

Вот лишь некоторые из этих откровений, принадлежащие нескольким потерпевшим:

«Мне было 9 лет. Начало учебного года выдалось светлым. Мы слышали, что брат *** был выдающимся учителем. Но потом... Он вызывал нас одного за другим к себе в кабинет, чтобы якобы исправить домашнее задание. У его ног стоял тазик, в котором он регулярно мыл руки. Он прикасался к нам и заставлял нас прикасаться к себе, просовывал руку в наши трусики. Это продолжалось весь учебный год. Мальчик или девочка, без различия. 25 маленьких детей. Он регулярно угрожал, что если мы не будем держать это в секрете, то нас наверняка ждет ад»…

«Я не помню слов, но помню запахи, пот, сперму, жар. И я помню, что мне было больно и противно. Я долгие годы после этого занимался анализом того, что со мной произошло, но так и не решился никому рассказать об этом»…

«Священник часто просил меня засыпать около входа в палатку для того, чтобы приходить за мной ночью и, никого не будя, отводить к себе. Я чувствовал себя загнанной дичью, но боялся его ослушаться или ему отказать»…

«Отец (священнослужитель – «НГ») затащил меня в свою палатку, которую он закрыл, и прижал к себе. Я чувствовал запах сигары (он курил сигариллы), который ненавидел, пытался вырваться, но он сжал меня еще сильнее и начал целовать в губы. Он вызывал у меня отвращение. Он продолжал меня ласкать, я был в состоянии шока. В тот вечер он научил меня словам и поступкам, о которых я ранее не знал: минет, мастурбация и т. д. Я вернулся в свою палатку и лег спать, сказав себе, что это может быть нормально, он был священником и у него, возможно, были на это полномочия, которые я должен уважать».

Таких рассказов больше сотни. Почти все, кто поделился подробностями о подобных действиях священников, утверждают, что держат в памяти все детали произошедшего с ними. Психологи начали работать с потерпевшими не так давно. Это случилось тогда, когда Комиссия Жан-Марка Сове начала сбор информации о таких случаях и запустила экстренную линию для пострадавших от церковной педофилии. Комиссии взяла показания у 243-х потерпевших. Также было проработано 2819 писем, принято 6500 звонков и запросов от потерпевших или их близких. Таким образом, на основе 1628 конкретных свидетельствований, получилось составить общую картину происшедшего из рассказов пострадавших. Из всех этих исследований стало ясно, что мальчики составляют 80% из числа жертв, а девочки – оставшиеся 20% соответственно. Важно также отметить то, что в светском обществе случаи педофилии с вовлечением девочек составляют 75%, а мальчиков – 25%.

Также известно, что львиная часть развращения малолетних производилась священнослужителями в стенах храмов. Подобные истории наблюдались и в скаутских, и в летних лагерях, школах и спортивных организациях.

Сове разделил 70 лет исследований на три периода.

Он установил, что преобладающее количество сексуальных домогательств священнослужителей к несовершеннолетним происходило в период с 1950 и по 1970 годы. В цифрах это 56% в период с 1970 по 1990 год и 22% с 1990 по 2020. Общий процент стал меньше за последний период. Так же снизился и общий показатель злоупотреблений в отношении детей, который не имеет отношения к сексуальному подтексту. С 1950 по 1970 год он насчитывал 8%, с 1970 по 1990 год – 2,5%, а с 1990 по 2020 год – 2%.

Жан-Марк Сове отмечает, что, даже если не касаться результатов проведенных исследований, «…сравнение количества священников, изнасиловавших несовершеннолетних во Франции, с аналогичными исследованиями, проведенными в зарубежных странах, показывает, что в стране самый низкий уровень жестокого обращения с несовершеннолетними в церкви». Впрочем, подобные подсчеты были проведены лишь в пяти странах мира – Ирландии, Австралии, США, Нидерландах и Германии. Отталкиваясь от этого, процент злоупотреблений священнослужителей по отношению к детям в Ирландии составляет 7,5%, в Австралии – 7%, США – 4,8%, 4,4% в Германии, а в Пятой республике он составляет всего от 2,5% до 2,8%. Важно заметить, что в разных странах для подобных исследований прибегали к различным методикам. По этой причине вышеприведенная трактовка этих данных не может являться стопроцентной.

В работы с этим документальным исследованием Независимая комиссия по сексуальному насилию в церкви предложила добавить 45 рекомендаций, которые, по утверждению членов комиссии, могут обеспечить дальнейшую помощь французскому духовенству и Католической церкви конкретно в том, чтобы не повторять подобных печальных ошибок и предотвратить возникновение громких скандалов, которые могут иметь отношение к педофилии. Среди представленных опций – проведение особого обучения священнослужителей, в рамках которого нужно донести до них те действия, которые не подобает совершать представителю церкви, а также изменение канонического права и более конкретное обозначение жестких последствий для педофилов в сутанах. Также предложено изменить схему управления в епархиях так, чтобы о случаях подобных злоупотреблений становилось известно максимального количеству представителей церкви и т. д.

Епископ Эрик де Мулен-Бофор, который является Президентом Конференции епископов Франции, полностью подтвердил имеющиеся в представленной бумаге цифры и данные, а также дал понять, что церковь не только бросила силы на искоренение педофилии, но и собирается оказывать помощь потерпевшим в том, чтобы они сумели преодолеть свои страхи и волнения. Епископ попросил прощения от имени церкви у всех тех, кто когда-либо испытывал на себе преследования или домогательства со стороны священнослужителей.

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