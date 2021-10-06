Победившие в Германии социал-демократы реализуют идеи Маркса

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6 октября 2021, 18:21 Александр Крохмаль, Журналист Источник: rg.ru

Теперь законодатели обязаны разработать и рассмотреть законопроект, обещающий настоящую революцию в имущественной сфере. Уже последние несколько лет ФРГ раздирают протесты против значительного роста арендной платы. Этой весной конституционный суд признал замораживание цен незаконным. После этого протесты вспыхнули с ещё большей силой. В народе заговаривали, что рост цен является «просто катастрофическим». Особенно серьёзная проблема наблюдалась в Берлине, где большая часть горожан просто-напросто снимает жильё. За последние 9 лет цены на аренду квартиры подскочили аж на 70 процентов, что создало трудности для многих людей. Зазвучали множественные призывы о пересмотре имущественной политики.

Инициатива по так называемому «раскулачиванию» направлена против крупных компаний, имеющих в собственности более 3000 квартир. В первые строки списка вошёл довольно известный в стране концерн – Deutche Wohnen AG. Сторонники деприватизации предлагают изъять у корпораций до 240 000 квартир (что составляет 15% от рынка съёмного жилья в Берлине). Изъятие должно пройти в пользу городских властей, а управление планируется передать общественно-правовым объединениям. Какую компенсацию получат фирмы – пока что не ясно. По расчётам аналитиков, на эту операцию может уйти до 36 миллиардов евро. Однако сторонники экстренных мер считают, что можно обойтись гораздо меньшими суммами.

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