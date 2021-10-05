Военные США начали работу над «супер-вакциной»

Аргументы Недели → Мнение 13+

5 октября 2021, 20:04 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Американские военные понимают, что коронавирус не исчезнет, а продолжит распространяться с удвоенной силой. Поэтому если его вовремя не остановить, он рискует остаться с нами на протяжении всего десятилетия, а может быть и даже до середины века.

Из военных источников США сообщили, что группа профессионалов работает над новой, более совершенной вакциной против «ковида». По словам учёных, это будет универсальное средство для борьбы со всеми типами коронавируса. Исследователи подчеркнули, что на данный момент существует сразу три вида Covid-19, которые вызывают серьёзное разрастание пандемии. «Это станет выходом не только из текущей пандемии», - заявил по поводу грядущей вакцины директор отделения инфекционных заболеваний Исследовательского института армии США, «Но и поможет преодолеть целый цикл эпидемий».



Эксперты согласны с мнением исследователей и желают им успехов в создании супер-вакцины. Вирусосфера непредсказуема и опасна, и недавние события в мире уже это доказали. После коронавируса, может возникнуть ещё один вирус, который станет опасным втройне. На самом деле опасность со стороны вирусосферы крайне серьёзная, и не только для человечества, но и для всех обитателей Земли. В случае появления гипотетического вируса-убийцы с 90% летальности, может произойти вымирание всей планеты. В таком случае на Земле могут остаться лишь одни растения и насекомые. Посему важно иметь определённый уровень подготовки, и не допускать того, чтобы пандемии заставали человечество врасплох, как это случилось в 2020 году.

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