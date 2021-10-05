«Как корабль назовешь…»

Аргументы Недели → Мнение 13+

5 октября 2021, 19:02 Сергей Платонов,

Фото: соцсети

Да-да, так его «жизнь» и сложится в морях-океанах. В политической жизни этот принцип тоже работает. Особенно в жизни государств. Помните СССР? Есть мнение, что название этому объединению (географически-безличное) отцы-основатели дали настолько неудачным, что его гибель была предопределена. Конечно, при некоторых обстоятельствах. И они случились. По имени Горбачев и Ельцин. Как написал, хорошо их знавший известный в прошлом экономист, финансист и государственный деятель Борис Федоров неудача перестройки и гибель СССР стали следствием «полной бездеятельности Горбачева и безумной жажды власти Ельцина». Однако это дело хотя для многих трагическое и все еще кровоточит, но прошлое. А я о современности. О том, как бы снова не оказаться в подобной истории. Не совсем конечно подобной, но похожей. Речь пойдет о так называемом Союзном государстве России и Белоруси. Почему «так называемом», попытаюсь объяснить.



Начнем с первого документа-договора «Об образовании Сообщества России и Белорусии» от 2 апреля 1996 года. Как видим речь идет о сообществе. Что это за «сообщество», по-моему, неведомо никому, в том числе и авторам документа. Это был всего лишь один из пиар-ходов команды кандидата в президенты Ельцина для отвлечения внимания от его предательства интересов русского народа (и белорусов тоже). «Мол, не думайте, что когда президент Ельцин в конгрессе возглашал здравицы в честь США («Господи, Благослови Америку!»), думал только о благополучии американцев. Он и про братьев-белорусов не забывал». Уже в апреле следующего-1997 года появляется второй документ - договор «О союзе Белорусии и России». Потом в мае 1997 года третий - «Устав Союза Белоруссии и России». И через год в декабре 1998 года «Декларация о дальнейшем единении России и Беларуси». И, наконец, главный документ – «Договор о создании Союзного государства России и Беларуси». Произошло это действительно важное событие 8 декабря 1999 года. Однако, обратили внимание, как в названии документов немотивировано менялись местами названия государств-партнеров по договорам? Подобная неряшливость на таком уровне недопустима. Символичны также фигуры, подписавшие первый и последующие документы. Один-Президент России Ельцин, который за восемь лет до этого совместно с руководителями Украины и Белоруси (Кравчуком и Шушкевичем) подписал Беловежское соглашение о прекращении деятельности СССР. Другим подписантом Договора является следующий после Шушкевича Руководитель Белоруси Александр Лукашенко, который в прошлом был единственным депутатом Верховного Совета Белорусии, проголосовавшим против ратификации (утверждения) Беловежского соглашения. То есть один подписант-разрушитель СССР, другой-решительно и практически в одиночку выразил протест против этого злодейства. И потому хотя их волеизъявление внешне выглядело как некие шаги к восстановлению СССР, но на самом деле это было что-то другое, по крайней мере со стороны Ельцина. Скорее конъюнктурная и рефлексивная реакция на внутренние раздражители или даже угрозы его личной власти из-за резко возросшего авторитета коммунистов на выборах в Госдуму.



Всего через 22 дня после подписания главного документа Ельцин уходит с поста президента и его полномочия, согласно Конституции России, переходят к Председателю Правительства В.В. Путину. К этому времени кроме упомянутых выше документов и разговоров, дело интеграции двух государств, в которых проживают две части русского народа (третья-украинцы) так и не продвинулось, то есть находилось в эмбриональном состоянии, поскольку из принятых документов не было достаточной ясности, как и что объединять. А если судить по многочисленным высказываниям Лукашенко, и тогда, и теперь, единение на уровне государств было скорее декоративным, чем реальным. Именно поэтому в 2021 году правительствами двух стран, возможно из-за прошлогодних тревожных событий в Минске и было принято 28 программ интеграции в рамках Союзного государства.



Что делается в настоящее время? И насколько реально исполнение этих программ. Думаю, что не очень, поскольку в их содержании мало конкретики, то есть они страдают теми же недостатками, что и прежние документы. Но дело не только в этом. До сей поры не было лица или органа ответственного за их исполнение. И в октябре сего года такое лицо появилось-бывший глава Антимонопольного комитета России Артемьев. Кроме этих организационных моментов, по моему убеждению, с 1996 года и до настоящего времени политически верный замысел о единении белорусов и россиян не был достаточно проработан идеологически и юридически. Основных препятствий два: во-первых, различие экономико-социальной модели двух государств; во-вторых, непроработанность юридического характера объединения, из-за чего даже его название остается двусмысленным.



Теория и практика межгосударственных объединений показывает, что существует два основных вида таких союзов. Первый, Федерация – тесный союз. Потому, как правило, более успешный и долговременный. Пример – ФРГ, США. Второй – Конфедерация, более «рыхлый» и потому не очень прочный. Пример - Советский Союз, Чехословакия и Великобритания как содружество наций. Особый случай - СНГ. Из больших объединений, созданных в 20 веке относительно удачное это-ЕС. Из малых, наиболее успешным является Объединенная Республика Танзания. В апреле 1964 года Танганьика и Занзибар объявили о создании федерации-Объединенной Республики Танганьики и Занзибара, причем на единой идеологической и социальной основе-отказ от капитализма и частной собственности. И уже в октябре этого же года было принято новое более точное по типу объединения название-Танзания.



В нашем случае были бы более точными следующие названия. Если это конфедерация, то «Союз государств Беларуси и России» или «Объединенное государство Беларуси и России». Если федерация, то – «Республика Русь». В настоящее время часть названия «Союзное государство» указывает на Федерацию, другая часть «России и Белоруси» указывает на Конфедеративный характер объединения. А ведь танцевать приходиться от «печки», то есть от названия. И что мы строим, понять сложно.



Потому приходиться признавать, что 28 программ это хорошо, но ясность в постановке цели-лучше.

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