Эксперты предупреждают об особых уловках телефонных мошенников

Аргументы Недели → Мнение 13+

5 октября 2021, 18:49 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Во время пандемии телефонные мошенники заметно активизировались, и теперь их деятельность превратилась в глобальную проблему для всей России. Из-за неосторожных действий и отсутствия бдительности, можно вполне лишиться всех имеющихся средств. Поэтому эксперты предупреждают о том, что с теми, кто «представляется агентами Сбербанка» и при этом звонят с неизвестного номера, лучше не церемониться. В самом Сбербанке также заметили, что представители компании в основном звонят с уже известного номера 900. К примеру, если кто-либо пытается связаться с телефона, начинающегося с 8-495 или 9-499, это уж точно не реальные банковские агенты.



Также мошенники научились всячески запугивать своих жертв и выводить на раскрытие тайн. Недавно они придумали особую уловку, рассчитанную в основном на недальновидных людей. Мошенники могут использовать голосового робота, который будет заявлять о якобы блокировке телефонного номера. Робот предложит потенциальной жертве нажать на определённую кнопку с целью «разблокировки». В интернете появились опасения насчёт того, что мошенники действительно могут взламывать чужие телефоны с помощью звонков. Но профессионалы отрицают такую возможность, и заявляют, что здесь идёт речь скорее о психологическом давлении. С помощью звонка ни одно устройство взломать попросту нереально. Для этого нужно использовать специальные вредоносные программы. С роботом-злоумышленником так же не стоит разговаривать. Лучше просто положить трубку.



Эксперты предупреждают, что мошенники не дремлют, и их жертвой может стать абсолютно каждый абонент. В редких случаях злоумышленники могут переходить к прямым угрозам, вплоть до заявления о мнимом обращении в полицию (или к спецслужбам), или даже к сообщениям о приезде домой к жертве специальных людей. Однако серьёзно реагировать на такие угрозы не стоит вовсе. Ведь обычно такие заявления ничего за собой не несут, кроме разве что сотрясания воздуха. Ни один телефонный мошенник никогда в жизни не появится рядом с домом своей жертвы, так как никто из этих преступников не желает быть схваченным правоохранителями.

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