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Эксперты высказались о том, как долго будет длиться процедура тестирования «Северного потока-2»

, 11:15 ,

Эксперты высказались о том, как долго будет длиться процедура тестирования «Северного потока-2»
Фото из открытых источников

Как сообщает РИА Новости, заполнение  нитки природным газом, по мнению экспертов, может занять 2 месяца. Оператор «Северного потока» в понедельник сообщил о заполнении первой нитки для тестирования нужного давления.

Директор по исследованиям VYGON Consulting Мария Белова заявила: «Эти процедуры традиционно занимают до двух месяцев»

С ней солидарен во мнении Алексей Белогорьев, замдиректора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов. Он также отметил, что тестирование не означает полномасштабную поставку газа в Европу. «Юридически это пока невозможно»,- говорит Белогорьев.

По мнению Беловой начало поставок газа будет зависеть от ряда причин. Это как сроки окончания тестирования, так и сертифицирование газопровода. А для соответствия нормам европейского законодательства и для возможности использовать трубу на полную мощь потребуется процедура сертификации оператора Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора.

«В худшем сценарии коммерческие поставки газа начнутся в начале 2022 года»,- говорит Белова.

Однако эксперт полагает, что в случае наступления в Европе холодов, газопровод может начать работу без лицензии.

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