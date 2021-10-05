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Почувствовал себя в матрице

, 09:49

Почувствовал себя в матрице
Фото из открытых источников

Фейсбук отключили, гугла нет... Я стал исчезать. Потом прикоснулся к себе и не обнаружил себя. Рецепторы кожи отключил получивший вчера Нобелевскую премию за открытие этих рецепторов американский ученый.

Вот она матрица...

Мы контент матрицы!

Заснул...

Утром матрицу включили! Ура!

Да здравствует матрица!

А ключи от неё у кого?

У Гегемона...

Сегодня нобелевки дают физикам! А они что отключат!

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