Почувствовал себя в матрице

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5 октября 2021, 09:49 Рамиль Гарифуллин - доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук

Фото из открытых источников

Фейсбук отключили, гугла нет... Я стал исчезать. Потом прикоснулся к себе и не обнаружил себя. Рецепторы кожи отключил получивший вчера Нобелевскую премию за открытие этих рецепторов американский ученый.



Вот она матрица...



Мы контент матрицы!



Заснул...



Утром матрицу включили! Ура!



Да здравствует матрица!



А ключи от неё у кого?



У Гегемона...



Сегодня нобелевки дают физикам! А они что отключат!

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