Аргументы Недели Мнение 13+

В ковидную эпоху опасен не только сам коронавирус ​

, 09:24

В ковидную эпоху опасен не только сам коронавирус ​
Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Недавно мой пациент, рассказал мне, что его привитый от коронавируса близкий родственник заболел ковидом, но его нигде не желали госпитализировать. Объездил все клиники и один врач ему сказал, что согласно официальному мнению вакцинированные переносят ковид легко и поэтому идите домой. Он пошел домой и умер. Возможно от другого заболевания. Меня это взволновало.

Многим повезло, что их вакцинация прошла легко, в отличие от некоторых. Имею близких и знакомых, которые после вакцинации надолго слегли с иными заболеваниями.​

Ковид — это серьёзная ​ проблема! Он опасен! Но не менее опасно все то, что вне его!

Ужаснулся научным статьям об избыточной смертности в мире, причем не от ковида, а от новых околоковидных условий (ухудшение медобслуживания по другим заболеваниям, ограничения, нагрузка на лёгкие из-за масочного дефицита кислорода, роста нековидной пневмонии, депрессий, психосоматики и т. п.). Создаётся впечатление, что доля избыточной смертности от ковида и постковидных осложнений ​ в общей избыточной смертности значительно ниже других факторов. Эту статью разместил на фейсбуке и её удалил фейсбук. Пытаюсь найти сам подлинник, но в СМИ остались только ссылки о ней.

Долго добиваюсь получения сравнительного анализа статистики ковидной и нековидной пневмонии в России. Бесполезно!

Ковид — это серьезная проблема, но​ не​ менее опасно все, что происходит вокруг него!

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