Генерал Гуров: сколько персонажей, подобных Раковой, с позволения властей уже было выведено за рубеж

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4 октября 2021, 09:00 Александр Саргин

Фото: соцсети

Как известно, вице-президент Сбербанка, бывший замминистра просвещения Марина Ракова объявлена в федеральный розыск. После обысков 29 сентября блондинка не явилась на допрос, а ее «Порше» в последний раз камеры зафиксировали 30 сентября в 2:47 ночи на 19-м км трассы М-1 «Беларусь».



Историческая справка: 16 марта 2020 года Михаил Мишустин подписал указ об освобождении Марины Раковой (по ее просьбе) с поста замминистра просвещения РФ, а 17 марта этого же года Герман Греф сообщил о ее назначении вице-президентом Сбербанка. Ранее СМИ сообщали, что она будет курировать работу дивизиона «Цифровые образовательные платформы».

И вот теперь эту молодую, талантливую 38-летнюю девушку обвиняют в хищении минимум 50 млн рублей бюджетных средств, и ей уже предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Следствие проверяет Ракову на причастность к другим эпизодам мошенничества.



«Раз ей вменяют мошенничество, тогда здесь можно «крутить» и Грефа, и кого угодно, - сказал «АН» депутат Госдумы III-V созывов, генерал-лейтенант МВД Александр Гуров. - А вообще, в руководстве «Сбера» много американцев, англичан и граждан других государств. Да, 50% + 1 акция Сбербанка принадлежат России в лице Минфина, но все равно можно сказать, что это не наш банк и там заправляют совсем другие люди».



Напомним, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца и в отношении подельников Раковой - управляющих директоров Сбербанка Евгения Зака и Максима Инкина, а также исполнительного директора Московской высшей школы социальных и экономических наук Кристины Крючковой. Примечательно, что во время избрания меры пресечения Евгений Зак заплакал, а Кристина Крючкова встала на колени. После этого они отряхнулись, утерли слезы и в сопровождении соответствующих людей направились в СИЗО приобретать новый жизненный опыт.



«Ну что ж, Ракова занимала высокие должности, - продолжает генерал, - но ведь подобные ей сейчас не только на таких постах. Они везде. Так что такие действия можно предпринимать чуть ли не в отношении каждого министра и его окружения! Неужели кто-то по своей наивности думает, что она одна там всем заправляла и никто не был в курсе? Подобные деяния обычно осуществляются группами лиц, а деятельность руководителя, например, в виде того же Грефа, даже если он ни в чем не участвовал, можно назвать преступной халатностью».



Александр Гуров удивлен, почему сейчас «навязывается мнение», что она сама взяла и уехала? По словам экс-депутата Госдумы, вполне возможен такой вариант, что некие люди сказали ей: «Слушай-ка, дорогая, сматывай-ка ты отсюда удочки, потому что суд над тобой будет судом над нами, а мы пока этого не хотим, потому что ещё воруем!»



А ведь Марина Ракова «выбила» у государства на свой проект «Учитель будущего» почти 3 млрд рублей. То есть за время ее работы на должности замминистра просвещения Фонду новых форм развития образования в виде субсидий было выделено 2,837 млрд рублей. Примечательно, что ни до Раковой, ни после ее ухода организация не получала подобные суммы.



«Если кому-то будет невыгодно судить Ракову у нас в стране, - считает Гуров, - то для нее на границе включат зеленый свет, а потом будут писать слезные письма, дескать, верните ее (но письма эти почему-то будут неправильно оформлены). Вот ее и выведут отсюда, а сколько подобных персонажей с позволения властей таким образом уже было выведено за рубеж!»



По мнению генерала, даже если ее уже объявили в федеральный розыск, то это всё «достаточно эфемерно». «Если она уедет на Украину, то сейчас её оттуда вряд ли достанешь, - говорит Александр Гуров в беседе с «АН», - но, скорее всего, она уедет в Англию, и там её уже будет точно не достать!»

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