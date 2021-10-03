В Бразилии прошли массовые акции протеста против президента страны

Аргументы Недели → Мнение 13+

3 октября 2021, 12:38 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: AP Photo/Andre Penner

Количество умерших в Бразилии от коронавируса уже достигло отметки в 600 000 человек, и это только по официальным данным.

Не стоит забывать, что эта страна считается одной из проблемных в Южной Америке. Не везде ведётся должная статистика заражённых. Плюс ко всему, президент страны ещё в прошлом году заявлял, что коронавирус – это всего лишь «обычный насморк». Бездарная и безответственная политика властей в итоге привела к тому, что государство пополнило список эпидемиологически нестабильных стран. Решения президента Жаира Болсонару не поддерживали ещё в прошлом году. А в этом году ситуация с доверием к лидеру ухудшилась в разы. Теперь Болсонару уже считают совершенно ненужным для руководства. Люди массово требуют его ухода.

Сейчас по всей Бразилии проходят акции протестов с требованием отставки президента или его импичмента. Люди заявляют, что не доверяют президентской власти. Участники акций уже высказались о массовой безработице в стране, отсутствии денег, кризисе в системе здравоохранения, голоде в провинциях и высокой стоимости топлива. Протестующие требуют возвращения предыдущего лидера Лулы де Силва, которого они считают достойным человеком и подходящим для управления государством в трудное время. На фоне демонстраций обострилась ситуация и с оппозиционными партиями. Фракции, противодействующие президенту, быстро активизировались и начали в прямом смысле давить на власть.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости