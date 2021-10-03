Талибы гордятся своими террористами-смертниками

Аргументы Недели → Мнение 13+

3 октября 2021, 12:16 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Запрещённое в РФ радикальное движение «Талибан»* приступило к использованию смертников. Пожалуй, это один из немногих случаев, когда власти государства разглашают во всеуслышание об использовании террористов.

Афганистан на данный момент полностью контролируется талибами. Остаются лишь незначительные очаги сопротивления, но и они постепенно слабеют. Потому «Талибан» уже начинает отказываться от своих слов и данных ранее обещаний о невозврате к мрачной эпохе конца ХХ века. Они охотно возвращают прежние порядки из 90-х годов. Также возвращаются и былые военные стратегии. Не стоит забывать, что талибы считались союзниками Усамы бен Ладена, известного экстремиста, поощрявшего в своё время «смерть за веру» и виновного в убийствах тысяч невинных.

Батальоны смертников были отправлены к границам Китая и Таджикистана. По данным СМИ, экстремисты направляются к провинции Бадахшан, где как раз проходит граница с двумя государствами. Очевидно, этим «Талибан» пытается показать, что готов в любую минуту использовать своё особое оружие против всякого противника. Пограничная напряжённость с тем же Таджикистаном никуда не иссякла и сохраняется до сих пор. Но больше всего мировую общественность смущает восхваление террористов-смертников со стороны новых афганских властей и региональных губернаторов. В соцсетях уже разгораются горячие дискуссии по этому поводу. По мнению большинства пользователей интернета, восхвалять исламистов-смертников – это всё равно, что с радостью говорить о Гитлере и его преступлениях во время Второй Мировой войны.

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