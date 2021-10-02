Кратковременный конфликт в Косово завершился без кровопролития

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2 октября 2021, 19:08 Александр Крохмаль, Журналист Источник: ng.ru

Акция унижения, устроенная косоварами по отношению к сербскому населению, завершилась без кровопролития и большого количества пострадавших.

Хотя ещё два дня назад многим казалось, что война уже неизбежна. Введение запретов в частично признанном Косово на сербские автомобильные номера всколыхнуло всю балканскую общественность. К границам обеих государств стали стекаться войска и спецподразделения. В Косово произошла целая серия нападений на сербов. Со стороны сербов в свою очередь ответили уличными демонстрациями. Но всё же полноценного конфликта с участием вооружённых сил не случилось. Посреднику ЕС по косовскому урегулированию Мирославу Лайчаку удалось вынудить обе стороны к переговорам в Брюсселе. По достигнутым договорённостям, контроль над пограничными пунктами перехода возьмёт на себя военная миссия под руководством НАТО. Все боевые подразделения ROSU будут вынуждены вернуться на свои базы.

Но всё же конфликт не исчерпан. Каждая сторона посчитала себя за победительницу. Вопрос с автомобильными номерами разрешился. И в Сербии и в Косово номера снимать перестанут, заклеивая госсимволику специальными стикерами. Президент Сербии Александр Вучич во всеуслышание заявил, что албанцы теперь понимают, «с нами так нельзя». Сербия отчётливо показала, что не потерпит унижения соплеменников. В Косово же напротив, заявили, что сербы «начали осознавать, что такое взаимность». Но в целом, до полного прекращения конфликта и устранения вражды ещё очень далеко. Проблемы ненависти косоваров к сербам несомненно будут всплывать ещё долгое время, пока ситуация со статусом Косово официально не разрешится. Даже несмотря на то, что частично признанная республика старается держать партнёрство с НАТО и США, эту страну трудно назвать государством. По мнению большинства балканских жителей, Косово было и остаётся одним из самых тёмных уголков Европы, ввиду преступной политики местных властей и наличия в правительстве Приштины бывших террористов.

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