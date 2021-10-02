Председатель Верховной Рады Украины впал в немилость президента Зеленского

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2 октября 2021, 13:53 Александр Крохмаль, Журналист Источник: Новая Газета

Президент Украины Владимир Зеленский, Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com

В Украине наблюдается расхождение мнений между президентом Зеленским и спикером парламента Дмитрием Разумковым. Можно сказать, что Разумков просто-напросто впал в немилость главы государства. Хотя ещё в конце 2019-го было трудно даже представить, что два политика могут хоть как-то враждовать друг с другом. Они считались едва ли не единым целым и действовали сообща. В 2020 году поползли слухи о возникшем недоверии между президентом и спикером Рады, но оба политика наотрез отрицали любые подозрения. Хотя при этом, они признавали, что между ними случаются дискуссии, в том числе и очень жёсткие. Но всё изменилось с 2021-м годом. Взаимодействие государственных деятелей всё больше и больше напоминало противодействие.



Доверие Разумкова к Зеленскому рухнуло почти так же, как и рейтинг главы Украины. Впрочем, рейтинг Зеленского – это отдельная история. Начиналось, как обычно, всё хорошо, но закончилось – настоящими «политическими похоронами». В итоге мы видим, что благодаря невыполненным обещаниям и продолжения эскалации войны на востоке, рейтинг действующего лидера упал ниже некуда. К тому же сыграла свою роль пандемия коронавируса, в результате которой очень многие потеряли работу и обнищали. Очевидно, Разумков знал все подробности о крайне неудовлетворительном экономическом положении в период «ковидной атаки». Аналитики отмечают, что первые жаркие споры между президентом и спикером начались ещё во время обсуждения ситуации с Конституционным судом.



Дмитрий Разумков стал единственным членом СНБО, который открыто выступил против решений Зеленского и не голосовал за отключение от эфира ряда пророссийских каналов. Он также ставил под сомнения все санкции против Виктора Медведчука. А в начале лета 2021 года Разумков публично раскритиковал так называемый «имиджевый» проект Зеленского об олигархии. Многие стали замечать, что спикер уже не стесняется противостояния с главой государства. Зеленскому бы просто хотелось, чтобы его указы исполнялись беспрекословно, но здесь появляется человек, который в буквальном смысле «ставит палки в колёса». Стоит отметить, что Разумков не раз упоминал о том, что мужчина должен держать своё слово – явный намёк на действующего украинского лидера. Зеленский наобещал много, но сделал лишь самую малость.



В правящей партии из-за этого начались разногласия. Поползли слухи о том, что Разумков собирает сторонников и вероятно готовится когда-нибудь самостоятельно возглавить Украину. Зеленскому же доносили всё больше негативной информации про спикера. Противники Разумкова убеждали президента, что от услуг нынешнего председателя Верховной Рады следует рано или поздно отказаться в пользу юриста Руслана Стефанчука. Спикеру же напротив говорили, что президент недоволен его работой и слишком громкими высказываниями. В сентябре конфликт заметно обострился, и не в пользу Разумкова. Председателя Рады так и не пригласили на выездное заседание «Слуги народа» в городе Трускавец. До этого события депутат Александр Корниенко обвинил спикера в некомандных действиях, то есть в попытке не внести в повестку дня «закон об олигархии».



30 сентября Разумков сообщил в Facebook, что его коллеги обратились к нему за подписными листами об отзыве председателя Рады. Предложение было подано руководителем фракции Давидом Арахамией. Спикер же на это отреагировал с неестественной грубостью, обвинив их в попытке посадить на должность Стефанчука. Как оказалось, Стефанчук для Разумкова неприятен, как личность и как политик в том числе. Конфликт внутри правящей партии до сих пор продолжается, и очевидно, будет только нарастать. А оппозиция из «Европейской солидарности» и других политических фракций уже начинает готовиться к грядущему падению «Слуги народа».

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