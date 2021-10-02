Число погибших от коронавируса в США превысило 700 000

Аргументы Недели → Мнение 13+

2 октября 2021, 12:16 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: Reuters/Lucas Jackson

Ещё недавно американские горе-эксперты убеждали всех, что 700 000 не погибнет от коронавируса. Но теперь всё изменилось. Число умерших от опасной болезни как раз достигло отметки в 700 000 человек, по состоянию на 1 октября. За время пандемии было выявлено до 43 миллионов и 548 632 случаев заражения. В правительстве США на число погибших обратили внимание только сейчас и расценили это, как трагическое бедствие для всей страны. Столько людей здесь не уносили даже великие войны. И вирус до сих пор продолжает распространение по Соединённым Штатам. Темпы его разрастания не сбавляются. К тому же некоторые американцы всё ещё продолжают не верить в пандемию и принимать её за заговор корпораций.

По мнению пресс-секретаря Белого Дома Джен Псаки, ситуация просто ужасающая. «Это шокирующее, ужасающее количество жизней, потерянных из-за пандемии,- заявила представитель президента Байдена. - Люди, которые потеряли близких, родителей, бабушек и дедушке, и во многих случаях – детей». С приходом индийского штамма «дельта» дети стали более всего подвержены заболеваниям. Многие из них переносят болезнь очень тяжело. Их организмы не могут справиться самостоятельно без должной медицинской помощи. Между тем, в соцсетях уже стали обвинять во всём «антимасочников» и противников вакцинации. В интернете разгораются серьёзные споры насчёт сложившейся ситуации. Многие люди считают, что «антимасочники» - как раз и есть главные виновники фатального распространения вируса.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости