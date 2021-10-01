В Гвинее может установиться военная диктатура

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1 октября 2021, 18:44 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: Eddy Peters XinHua/Globallookpress

Военный переворот в Гвинее привёл к установлению новой власти. Пока ещё неизвестно, как именно поведут себя новые лидеры, но народ их активно поддерживает. По словам местных, жители Гвинеи давно устали от авторитарного режима Альфа Конде и хотят перемен. Никто не желает возвращения к прежним порядкам. Но будут ли перемены вскоре или всё сведётся к установлению новой диктатуры – пока ещё неясно. По мнению некоторых аналитиков, военная диктатура вполне может воцариться, и на этот раз уже на долгие десятилетия. Ещё неизвестно, что именно будет лучше – прежняя власть, держащаяся в основном на богатом большинстве или власть нынешняя, что держится на военных и силовых структурах.

На сегодня прошла новость об инаугурации временного президента Гвинеи. Временным лидером государства стал полковник Мамади Думбуйя. Именно он пришёл к власти в результате мятежа в самом начале сентября 2021 года. Торжественная церемония прошла во дворце Мухаммеда V в городе Конакри. Думбуйя обещал сохранить приверженность независимости страны, а также уважать и способствовать соблюдению всех положений «переходных» хартий. Органы переходного правительства уже были объявлены в Гвинее. Среди них можно выделить Национальный комитет по сплочению и развитию, само переходное правительство и Национальный переходный совет. Никто из ставленников вышеупомянутых органов власти не может выдвигать кандидатуру на выборах, пока не завершится переходный период.

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