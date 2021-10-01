Косовары поцарапали целый ряд сербских автомобилей

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1 октября 2021, 13:32 Александр Крохмаль, Журналист Источник: newdaynews.ru

Правительства Сербии и Косово не желают эскалации полномасштабного конфликта. Так заявлено обеими сторонами ещё вчера. Но тем не менее, вражда между косовскими сербами и представителями албанского населения сохраняется.

Косовский спецназ, патрулирующий приграничные территории, по словам сербов, решился на очередную провокацию. Его лидеры очевидно знали, что это вызовет бурную реакцию среди общественности. Как утверждают в СМИ, бойцы спецназа во время ночной смены намеренно поцарапали около десятка припаркованных на КПП автомобилей. Все они принадлежали исключительно сербам, и в частности представителям СМИ.

Недоразумение произошло буквально накануне 1 октября, то есть 30 сентября в 23:30. Отмечаются случаи повреждения машин на КПП Брняк и Яринье. В сербских газетах отреагировали соответствующим образом – резко осудили действия косоваров. Аналитики посчитали этот акт, за выражение разочарования со стороны албанцев, ввиду того, что сербское население Косово не поддалось на провокации и на силовые методы со стороны властей. Из этого следует вывод, что даже несмотря на попытки стран избежать конфликта, его эскалация всё равно может произойти в любое время. Напряжённость между Косово и Сербией никуда не исчезла и продолжает сохраняться.

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