Схемы Лукойла: как крупнейшая частная нефтяная компания выводит капиталы из России

Правительство отложило введение налога, предусматривающего повышение ставки налога на прибыль организаций в случае ее направления на выплату дивидендов. Журнал «Форбс» опубликовал очередной рейтинг 200 частных компаний России по объему выручки, в котором «Лукойл» уже не в первый раз занял первое место.
Какая связь? Самая прямая.
Совсем недавно «Лукойл» опубликовал финансовый отчет за первое полугодие 2021 года, из которого следует, что 235 млрд руб. будут выплачены акционерам в виде промежуточных дивидендов. Общая прибыль «Лукойла» за этот период составила 347 млрд руб. Таким образом, почти 70 процентов прибыли компании будет отправлено на счета акционеров. Попросту говоря, выведено из России на счета в зарубежных банках.
Здесь следует напомнить, что дивидендная политика компании предусматривает выплату акционерам не менее 100% скорректированного свободного денежного потока.
Иными словами, вывод средств из России кодифицирован на уровне корпоративной стратегии развития «Лукойла». Если быть совсем точными, то не «Лукойла», а его главных акционеров. Источником выводимых средств является не только чистая прибыль компании, но и выведенные из основного оборота средства. «Лукойл» целенаправленно сокращает свои инвестиционные программы, перенаправляя сокращенные деньги в статью прибыль.
В первом полугодии текущего года снижение капитальных затрат «Лукойла» в сегменте «разведка и добыча» составило более 27%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года суммарные инвестиции «Лукойла» сократились на 15%.
Перед нами предстает логичная, ничем не замутненная и абсолютно легальная схема вывода капиталов из страны и обескровливания промышленного потенциала России. Фактически это схема подрыва национальных программ развития и откровенного саботажа.
Алекперову и Федуну надо сказать отдельное спасибо за наглядный урок, с открытой видеопрезентацией и широким пиаром компетенций и навыков. Все дело в том, что в правительстве нашем заседают троечники и нерадивые ученики, которые никак этот урок усвоить не могут.
Хотя… Есть варианты. Возможно, в правительстве очень хорошо выучили этот урок. Просто насос по выгону капиталов из России работает к вящей радости всех усвоивших правила игры. Или другой вариант - в правительстве понимают, что ограничения на дивиденды приведут к тому, что деньги будут выводиться под видом capex в карманы надежных «своих» подрядчиков. Как уже долгие годы делает госкорпорация Газпром.
Для этого разработана и успешно применяется масса эффективных механизмов. Конечно, все происходит в тиши кабинетов и остается вне поля зрения общественности, но иногда "шило в мешке" утаить не удается.
Так произошло в феврале, когда Газпром пошел на мировую с ФНС по двум спорам на общую сумму 1,495 млрд рублей и стали известны подробности одного контракта на поставку оборудования электрохимической защиты.
ЗАО "Газпром инвест Юг" заплатило за это оборудование первому посреднику ООО "Промтехпроект" 2,266 млрд рублей, тогда как производитель ООО "Энергофинстрой" - 248 млн руб. Полученные от "Газпрома" средства перечислялись на счета организаций, обладающих признаками фирм-однодневок и в итоге были выведены за пределы РФ.
Фактически, суд подтвердил, что топ-менеджмент Газпрома способствовал хищению и выводу за рубеж 89% от стоимости контракта.
Вариантов вывода денег из России, как видите, много. Нельзя утверждать, что эти схемы неуязвимы. Вполне реально если не перекрыть, то существенно сократить поток вывозимых из страны капиталов. Было бы желание...
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