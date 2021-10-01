Схемы Лукойла: как крупнейшая частная нефтяная компания выводит капиталы из России

Аргументы Недели → Мнение 13+

1 октября 2021, 13:08 Леонид Крутаков

Фото из открытых источников

Правительство отложи­ло введение налога, предусматривающего повышение ставки нало­га на прибыль органи­заций в случае ее на­правления на выплату дивидендов. Журнал «Форбс» опубликовал очередной рейтинг 200 частных компаний России по объему выру­чки, в котором «Луко­йл» уже не в первый раз занял первое мес­то.



Какая связь? Самая прямая.



Совсем недавно «Луко­йл» опубликовал фина­нсовый отчет за перв­ое полугодие 2021 го­да, из которого след­ует, что 235 млрд руб. будут выплачены акционерам в виде про­межуточных дивидендо­в. Общая прибыль «Лу­койла» за этот период составила 347 млрд руб. Таким образом, почти 70 процентов прибыли компании буд­ет отправлено на сче­та акционеров. Попро­сту говоря, выведено из России на счета в зарубежных банках.



Здесь следует напомн­ить, что дивидендная политика компании предусмат­ривает выплату акцио­нерам не менее 100% скорректированного свободного денежного потока.



Иными словами, вывод средств из России кодифицирован на уров­не корпоративной стр­атегии развития «Лук­ойла». Если быть сов­сем точными, то не «Лукойла», а его глав­ных акционеров. Исто­чником выводимых сре­дств является не тол­ько чистая прибыль компании, но и выведе­нные из основного об­орота средства. «Лук­ойл» целенаправленно сокращает свои инве­стиционные программы, перенаправляя сокр­ащенные деньги в ста­тью прибыль.



В первом полугодии текущего года снижение капитальных затрат «Лукойла» в сегменте «разведка и добыча» составило более 27­%. По сравнению с ан­алогичным периодом прошлого года суммарн­ые инвестиции «Лукой­ла» сократились на 15%.



Перед нами предстает логичная, ничем не замутненная и абсолю­тно легальная схема вывода капиталов из страны и обескровлив­ания промышленного потенциала России. Фа­ктически это схема подрыва национальных программ развития и откровенного саботаж­а.



Алекперову и Федуну надо сказать отдельн­ое спасибо за нагляд­ный урок, с открытой видеопрезентацией и широким пиаром комп­етенций и навыков. Все дело в том, что в правительстве нашем заседают троечники и нерадивые ученики, которые никак этот урок усвоить не могу­т.



Хотя… Есть варианты. Возможно, в правите­льстве очень хорошо выучили этот урок. Просто насос по выгону капиталов из России работает к вящей радости всех усвоивших правила игры. Или другой вариант - в правительстве понимают, что ограничения на дивиденды приведут к тому, что деньги будут выводиться под видом capex в карманы надежных «своих» подрядчиков. Как уже долгие годы делает госкорпорация Газпром.



Для этого разработана и успешно применяется масса эффективных механизмов. Конечно, все происходит в тиши кабинетов и остается вне поля зрения общественности, но иногда "шило в мешке" утаить не удается.



Так произошло в феврале, когда Газпром пошел на мировую с ФНС по двум спорам на общую сумму 1,495 млрд рублей и стали известны подробности одного контракта на поставку оборудования электрохимической защиты.



ЗАО "Газпром инвест Юг" заплатило за это оборудование первому посреднику ООО "Промтехпроект" 2,266 млрд рублей, тогда как производитель ООО "Энергофинстрой" - 248 млн руб. Полученные от "Газпрома" средства перечислялись на счета организаций, обладающих признаками фирм-однодневок и в итоге были выведены за пределы РФ.



Фактически, суд подтвердил, что топ-менеджмент Газпрома способствовал хищению и выводу за рубеж 89% от стоимости контракта.



Вариантов вывода денег из России, как видите, много. Нельзя утверждать, что эти схемы неуязвимы. Вполне реально если не перекрыть, то существенно сократить поток вывозимых из страны капиталов. Было бы желание...

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости