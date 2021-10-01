Ростислав Ищенко: все против всех начнут воевать на Украине в любом случае

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1 октября 2021, 10:50 Александр Саргин

Фото: соцсети

Руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что противники реформ президента Украины Владимира Зеленского стояли за покушением на его советника Сергея Шефира.

«Дело в том, что все против всех начнут воевать на Украине в любом случае, - поделился с «АН» своей уверенностью президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко, - причем это произойдет независимо от того, уйдут оттуда американцы или не уйдут. То есть это дело времени, а не принципа. Такой вот гнойник у границ России все равно есть, и, кстати, он был бы даже в том случае, если бы американцы туда вообще не заходили».

Политолог напомнил, что, например, в Белоруссию к Александру Лукашенко американцы действительно вообще не заходили, а он «работал гнойником» у российских границ до тех пор, пока его не попытались свергнуть. «Ну и, знаете ли, как-то ничего», - резюмировал Ищенко.

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