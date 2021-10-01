Ростислав Ищенко: деньги США должны четко пойти на восстановление нормальной жизни на Украине

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1 октября 2021, 10:00 Александр Саргин

Фото: соцсети

По сообщениям западных СМИ, Джо Байден больше не будет рисковать мировой стабильностью и портить отношения с Россией только для того, чтобы защитить интересы Украины. Многие политические аналитики уверены, что на самом деле Вашингтон просто «устал от Киева».

«На сегодня главная проблема заключается в том,- сказал «АН» президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко,- на какие уступки готовы будут пойти американцы, потому что от этого будет зависеть масштаб урегулирования на Украине, его участники, и кто в конечном итоге за все заплатит. Так что именно это должно нас интересовать в первую очередь».

Политолог допускает, что пусть американцы не хотят заявлять, что они оплатят свои долги по Украине, пусть там будут «какие-то другие формулировки», но деньги США должны «четко пойти» на восстановление нормальной жизни на Украине! «Ведь если там не будет нормальной жизни, Украина всегда будет гнойником, а платить за всё это - России… ну это слишком дорого, да и не Россия там все это устроила»,- говорит Ищенко.

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