Душанбе грозит Кабулу войной?

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1 октября 2021, 08:39 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Как сообщает российский МИД, на пограничную реку Пяндж и таджикская, и афганская сторона стягивают силы специального назначения.

В МИД РФ насчитали очень многочисленную группировку спецназа с обеих сторон – до 10 тысяч «штыков». Военные источники «АН», в свою очередь, говорят, что ВС Таджикистана в реальности располагают силами спецназначения порядка 1,5-2 тысяч военнослужащих и крайне невысоко оценивают боеспособность этих подразделений. Говорить же о спецподготовке талибов просто смешно.

Стоит, однако, учесть, что приграничный с Таджикистаном афганский театр возможных боевых действий контролирует группировка «Ансаруллах», которой командует уроженец Таджикистана Махди Арсалон. Несмотря на молодость, ему по некоторым данным, в районе 30-ти лет, он «прославился» прямыми угрозами лично Рахмонову, а также неуёмным желанием строить в Таджикистане халифат. В «Джамаате Ансаруллах» вообще много этнических таджиков, в основном детей сторонников вооруженной оппозиции Рахмонову, сбежавших в конце 90-ых годов в Афганистан.

Российские военные аналитики отмечают, что вероятность серьезного конфликта незначительна, но локальные боестолкновения между группами разведки, проникающими на территорию соседа, вполне вероятны.

Интересно, что обе стороны активно пытаются втянуть Москву в свой конфликт. Кабул просит Кремль утихомирить Рахмонова, который нападает на временное правительство Афганистана с любой трибуны, в том числе ООоновской. А Душанбе, в принципе, отдает себе отчет, что только 201-ая военная база, дислоцированная в Таджикистане, является гарантом сохранения рахмоновского трона. И нападать на исламский Кабул из-за российских штыков пока безопасно.

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