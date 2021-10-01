Афганские женщины, участвующие в протестах, достойны уважения

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1 октября 2021, 08:11 Александр Крохмаль, Журналист

15 августа весь мир узнал о том, что к власти в Афганистане пришла запрещённая в РФ террористическая организация «Талибан».* Группировка известна своими радикальными исламистскими взглядами, массовыми убийствами военнопленных, а также женщин, детей и стариков, и в придачу её представители совершенно не признают равенство обоих полов.

Большая часть афганцев считает талибов захватчиками и террористами. Но пока открытого восстания по всей стране не происходит. Однако афганские женщины решаются на настоящую «акцию храбрецов». Недовольные своим нынешним положением, они всё же идут на протесты и пытаются высказать своё мнение. Как заметила одна из участниц недавней акции в Кабуле, «мировому сообществу нужно оказать максимальное давление на талибов». Протестующие пытаются обратить на себя взор всего мира.

Прошедшие акции протестов считаются несанкционированными в глазах нового режима. Талибы уже объявили, что будут жёстко подавлять любые выступления, не согласованные с властями. Попытки женщин высказать своё мнение могут обернуться для них большими неприятностями или даже трагедией. Но тем не менее женщины продолжают сражаться за своё положение и препятствовать «Талибану». По мнению многих аналитиков, они несомненно достойны уважения за свои храбрость и отсутствие страха перед преступниками. Ведь террористы, склонные к массовым убийствам людей, могут запросто начать стрелять по всем вышедшим на улицы. Сами женщины отчаянно сражаются за своё право учиться вместе с мужчинами, получать должное образование и работу. Талибы же, как оказалось, стоят за исключительное превосходство мужского начала и ещё с конца августа начали процесс массовой дискриминации женского пола. Чем именно закончатся все эти выступления женщин – пока неизвестно.

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