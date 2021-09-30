«Талибан» и Таджикистан могут столкнуться в войне уже в ближайшее время

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30 сентября 2021, 17:48 Александр Крохмаль, Журналист

В МИД РФ фиксируют всплеск напряжённости на границах Афганистана и Таджикистана. Кабул и Душанбе продолжают стягивать войска к пограничным секторам. Представитель российского ведомства Алексей Зайцев заявил, что в России сильно беспокоятся о сложившейся ситуации. Афганистан уже успел обвинить таджиков во вмешательстве в его государственные дела. Со стороны исламистов полетели обвинения в адрес правящего режима Эмомали Рахмона. По словам радикалов, в Таджикистане напрочь отсутствует демократия.

Представитель террористов заявил, что несколько тысяч талибов уже отправлены в приграничную провинцию Тахар. В Душанбе в свою очередь показали, что режим запрещённой в РФ организации «Талибан» там никто принимать не станет. Со стороны Таджикистана также началось наращивание военных сил. В городе Хорог на самой границе с Афганистаном президент Рахмон провёл военный парад с участием более 100 тысяч военных и 130 тысяч бойцов (и офицеров) мобилизационного резерва. Глава государства поздравил военнослужащих с 30-летием независимости страны, а затем с намёком добавил, что на границах активизируются экстремистские группировки, и в этих условиях несомненно возрастает роль армии.

Россия, как и весь остальной мир, активно следит за событиями в Афганистане. Мнения по поводу ситуации разные. По мнению некоторых экспертов, война «Талибана» и Таджикистана уже практически неизбежна из-за обоюдных обвинений и агрессии исламистов. Но всё же находятся те, кто полагает, что талибы не решатся бросить вызов Душанбе. Ведь за Таджикистаном стоит Россия, которая может вмешаться в конфликт, выступив на стороне союзника в лице Рахмона.

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