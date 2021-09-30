Причина, по которой американские лунные модули не могли взлететь с поверхности Луны

Аргументы Недели → Мнение 13+

30 сентября 2021, 13:45

Фото: Соцсети

В качестве примера доказывающего невозможность посещения американцами Луны, приводится доставка СССР луноходов на поверхность спутника. Вес каждого превышал 700 кг. Они опускались на Луну на соответствующих площадках по объему сравнимых с лунным модулем американцев.

Рассмотрим сам модуль, тем более что NASA представило его красочную 3D модель. По заявленным характеристикам вес модуля около 5000 кг и вес топлива и окислителя, закаченного в его баки около 10500 кг. Но на переставленном NASA рисунке объем баков не позволяет разместить столько горючего. Кроме того, ракетный двигатель практически размещён в обитаемой части модуля, что не даёт шансов астронавтам на выживание во время его работы.

Но даже заявленного количества топлива (которое умудрились запихнуть в неимоверно малые баки) совершено точно не хватит на две операции: на мягкое приземление на поверхности Луны и на взлёт. На прилунение советского лунохода было затрачено 3435 кг топлива при том, что вес спускаемой платформы и собственно лунохода в сумме не превышал 2000 кг.

Здесь срабатывает простая арифметика при весе в 5000 кг только на посадку американский лунный модуль должен был потратить 8587,5 кг топлива. Если учесть, что прилунялись люди, и посадка должна быть особенно мягкой, чтобы не угробить астронавтов, выходит – что сожгли 9000 кг – 9500 кг или около того. Возникает законный вопрос – на чём, извинтите они могли взлететь. У них в баках после посадки должно было остаться 1000, в лучшем случае 1500 кг горючего. Что-то необходимо было потратить на жизнеобеспечение экипажа на Луне. Вот и выходит, что американский лунный модуль должен был взлетать на пустых баках. А для взлёта с Луны модулю необходимо было набрать скорость 1700 км/сек. Для взлёта с лунной поверхности американскому лунному модулю при весе почти в 5000кг необходимо чуть более 53 571 кг горючего. То есть, и тех заявленных NASA 10, 5 т топлива в баках модуля на эту операцию явно не хватало.

Читайте материал полностью: «Китайцы считают посадку американцев на Луну в прошлом веке – ложью, так ли это на самом деле».

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