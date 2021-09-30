«Дельта» штамм коронавируса вызывает насморк, и это серьёзно

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30 сентября 2021, 09:45 Александр Крохмаль, Журналист

Фото из открытых источников

Число заболевших коронавирусом по всему миру достигло отметки в 233 миллиона. Точная цифра – 233 миллиона и 127 805 человек, по данным Яндекс-статистики. Количество умерших стремительно приближается к отметке в 5 миллионов человек. Однако в ВОЗ говорят, что суточные приросты заболевших всё же начали уменьшаться.

Новый всплеск пандемии был вызван благодаря мутировавшему штамму «дельта», зародившемуся в Индии весной этого года. Эксперты предупреждают, что «дельта» всё ещё вокруг нас, и может заразить любого, кто не соблюдает необходимые меры предосторожности. Индийская версия коронавируса признана наиболее заразной и самой опасной из всех. В России коронавирусная инфекция никуда не исчезла и продолжает существовать.



Клиническая картина заболевания «дельтой» очень быстро меняется. Эксперты отмечают довольно хаотичное и непредсказуемое поведение вируса. К примеру, у одних наблюдаются ОРВИ симптомы, у других – серьёзное расстройство ЖКТ. На начальной стадии очень часто могут возникать проблемы с кишечником. Но есть и ещё кое-что, на что стоит обратить внимание. Аллергологи заметили, что одним из новых симптомов «дельты» стал именно насморк. Это явление почти такое же, как в случае с ОРВИ. Поэтому медики советуют при малейшем обнаружении симптомов простуды (даже если это, казалось бы, простой насморк) оставаться дома и вызывать врача. «Дельта» склонна к переменчивости практически во всём. «Сегодня насморк, а завтра уже трудно дышать»,- говорят переболевшие в соцсетях.

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