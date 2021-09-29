КНР пошёл на уступки ещё двум американцам

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29 сентября 2021, 23:18 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: AP Photo / Greg Baker

28 сентября в КНР объявили, что ещё двум американцам можно покинуть страну. Речь идёт о Викторе и Синтии Лю, брате и сестре, отец которых (будучи главой крупного банка коммуникаций) был обвинён руководством Си Цзиньпина в мошенничестве на сумму около 1.4 миллиардов долларов США.

В результате магнат сбежал из Китая в 2008 году, и его местонахождение не установлено до сих пор. Детям же пришлось расплачиваться за грехи отца. С 2018 года им было запрещено покидать территорию КНР. Официально им так и не предъявили никаких обвинений. Они спокойно могли передвигаться по стране, но за её пределы им было запрещено выезжать. К тому же за Виктором и Синтией Лю активно следили местные спецслужбы.



Содействие в возвращении в США двум молодым людям оказали сотрудники генконсульства в Шанхае. Стоит напомнить, что родина Виктора и Синтии – это Соединённые Штаты, а точнее – штат Массачусетс. На данный момент двое отпрысков семьи Лю уже находятся на территории Северной Америки и чувствуют себя в полной безопасности. В американском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что вопрос о возвращении семьи Лю в Штаты никак не связан с делами печально известной Мэн Ваньчжоу, финансового директора Huawei, которую в своё время обвинили в крупных махинациях и в сделках с Ираном.

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