Евросоюз уже ведёт переговоры с представителями Приштины и Белграда

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29 сентября 2021, 23:01 Александр Крохмаль, Журналист

«Если безопасность сербов в Косово не будет обеспечена, в ход пойдёт сербская армия». Именно эти слова произнёс Александр Вучич, президент Сербии, обращаясь к косоварскому правительству.

Армия уже приведена в боевую готовность, и имеет возможность в любой момент начать необходимые действия. Война сербов и косоваров рискует начаться из-за вопросов об автомобильных номерах. Власти Косово пошли на запрет сербских машинных номеров, предложив заменить их на новые. Замена стоит всего 5 евро, но сербов это глубоко оскорбило. Многие предпочитают отказываться от использования машин. На улицах Косово вспыхнули настоящие бунты. Ведь задета не финансовая составляющая сербов, а их честь. По сути, власти Приштины принципиально нанесли им оскорбление; так сказать, показали неравенство наций.

С 20 сентября верхушка Косово запретила въезд в страну с сербскими автомобильными номерами. На дорогах теперь повсюду спецназ и военная техника. Мирные протесты жёстко подавляются силовиками, причём совсем неевропейскими способами. В НАТО пока что молчат и не осуждают действия косоваров, не грозятся санкциями и лишениями статуса независимости. В Евросоюзе стараются решить межэтническую проблему и активно обсуждают создавшуюся ситуацию. Войны там не хочет никто. Ведь новые военные действия сразу же скажутся на множестве государств. Каждой стране придётся выбирать определённую сторону. Косовары продолжают отстаивать свои позиции, а сербы – свои. Общение ведётся с помощью ультиматумов. Также стало известно, что между сербами и косовскими албанцами временами вспыхивают драки с тяжёлыми последствиями. Эксперты опасаются, что конфликт всё же не закончится мирно и превратится в нечто более глобальное.

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