«Веник» большой науки

Аргументы Недели → Мнение 13+

29 сентября 2021, 20:50 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

Есть старинная притча о том, что легко сломать каждый прутик метлы, а вот когда они связаны вместе, переломить их почти невозможно. Это в полной мере относится и, например, к развитию страны с помощью нацпроектов Владимира Путина. Каждый из них поддерживает другой, дополняет и развивает. Недаром президент постоянно говорит о важности их координации.



Владимир Путин всегда называл РАН «главным экспертом страны» и подчеркивал важность именно комплексной академической проверки всех ведомств, кто тратит бюджетные деньги на науку. Актуальны ли темы, которые разрабатывает каждое ведомство? Не пересекаются ли они? Не изобретают ли велосипед? Не уйдет ли триллион рублей (а именно такую общую сумму тратят в год на научные или псевдонаучные исследования) мошенникам?



Академики согласно постановлению правительства от 2018 года должны были оценивать обоснованность научных исследований и разработок, проводимых всеми научными организациями и образовательными организациями высшего образования страны за бюджетные деньги. То есть, изучая астрологию за казенные харчи, можно было схлопотать по шапке вначале от Академии, а затем и от прокуратуры.



Осенью ковидного 20-го года такие полномочия кого-то в новом правительстве не устроили. И проектом нового постановления у РАН отобрали право выступать экспертом у научных организаций Минобороны, МВД, МИД и четырех федеральных служб — безопасности, технического и экспортного контроля, войск национальной гвардии, исполнения наказаний. А также у МГУ, СПбГУ, ВШЭ и РАНХиГС. И (куда же без него?!) НИЦ «Курчатовский институт».



Причину чиновник из миннауки объяснил лихо: «Любая экспертиза предполагает некий временной лаг, обсуждение, направление запроса, проведение ее анализа, т.е. вся эта процедура требует определенного времени. В историях же динамичного развития и участия в мировых проектах, которые нам демонстрируют такие ведущие научные учреждения, как, например, МГУ, СПГУ и другие, бывает, что время бесценный ресурс». Некогда им, господа академики, на ваши глупые вопросы отвечать! Но бог с ним, с МГУ, но куда спешит служба исполнения наказаний?!



Но проблема еще и в другом. В ходе работы над нацпроектами, каждое ведомство пишет свою научную составляющую в рамках госзадания за деньги бюджета. Каждое ведомство по каждому нацпроекту! Сотни страниц!



- Нескоординированность научных исследований одна из главных проблем развития страны. Президент, доверяя Академии роль главного эксперта, делает огромный шаг по ликвидации этой нескоординированности. В постановлении же правительства «шаг назад», точнее подножка! Ведь изымая из академической экспертизы до трети научных учреждений страны, мы никогда не добьемся цельной картины того происходит, кто над чем работает и куда гребет! И это подножка не РАН, это подножка нацпроектам, подсечка развитию страны, - считает научный аналитик Сергей Шаракшанэ.



Кто затеял опасную игру против президентских нацпроектов? Цель этой игры? Читайте новое научное расследование «Российской науке требуется экспертиза РАН» только в свежем номере «АН».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости