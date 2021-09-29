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Двоичность вменяемость-невменяемость как некорректный критерий оценки преступников

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Двоичность вменяемость-невменяемость как некорректный критерий оценки преступников
Фото из открытых источников

В последнее время часто приходится слышать от психологов, психотерапевтов и психиатров, что некоторые массовые убийцы учащихся не имеют психических нарушений. Они, дескать, преступные фанаты, имеющие преступное, террористические и политическое мировоззрение, аналогичное с террористами различных течений. Дескать, это некий бунт и протест психически нормальной личности. В качестве, аргументов, в частности, приводят мнение матери пермского массового убийцы, который был нормальным и тихим, не проявлял поводов для того, чтобы беспокоиться о психическом здоровье.

Мать убийцы вряд ли знает, что часто люди с психическими нарушениями надевают маску нормальности и проявляют различные формы маскировочной психической защиты.

Сумасшествие, то есть, нарушение ума и интеллекта может не быть у убийц учащихся, но психические нарушения, включающие расстройства эмоциональной и волевой сферы, возможны. Таким образом, проблема психических нарушений не снимается.

Более того, некоторые психологи говорят о фанатизме массовых убийц, но уже есть множество исследований, которые показывают, что есть фанаты с психическими нарушениями.

Психиатрия в условиях преступлений в обществе, дозрела до того, что узколобая оценка проблем в рамках двух понятий вменяемость-невменяемость некорректна. Помимо двоичности системы вменяемость-невменяемость, существуют промежуточные состояния психики.

Судить необходимо не по критерию вменяемость-невменяемость, а по наличию психических нарушений. Не всегда имеет место невменяемость при наличии психических нарушений. Люди с психическими нарушениями часто бывают вменяемыми. И судья при формировании своего решения должен руководствоваться уровнем психических нарушений, а не только наличием невменяемости преступника при совершении своих деяний. Больное сознание часто сохраняет свою сущность, то есть, остаётся сознанием. Больное сознание - не всегда представляет собою невменяемость, то есть отключение сознания, при котором такой больной не осознает своих деяний. И наоборот, психически здоровый человек, может иметь различные формы отключения сознания, в силу разных причин, не связанных с психическими нарушениями.

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