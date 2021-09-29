Экономист Кричевский: нормальные люди уехали с Украины и работают у нас, а кто не уехал, маршируют по Майдану

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29 сентября 2021, 07:55 Александр Саргин

Фото: соцсети

Россия и Венгрия подписали контракт сроком на 15 лет на поставку 4,5 млрд куб. м газа ежегодно. Не заходя в газотранспортную систему Украины, российский газ пойдет в Венгрию через Сербию и Австрию по трубам газопровода «Южный поток», то есть никоим образом не коснется «Северного потока – 2». Но Украина теперь испытывает нравственные страдания и по этому поводу.



«Наша страна действует в сугубо прагматических целях, - заявил «АН» публицист, доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский. - Чего больше - политики или экономики - в этом газовом соглашении между Россией и Венгрией и в строительстве «Северного потока – 2»? Конечно же, все это имеет абсолютно прозаическую экономическую причину, и не более того».

По словам экономиста, если бы мы, скажем, сооружая тот же «СП-2», имели в виду некий «политический подтекст», то со страной, которая «объявила нам войну», нужно было рвать абсолютно все экономические связи - и тогда «Украина просто бы сдохла», а мы и сейчас остаемся ее ведущим экономическим партнером.

Но на Украине не унимаются, и еще не забыв обиду за недавнее завершение строительства «СП-2», нынешнее политическое руководство «незалежной» делает одно громкое заявление за другим уже и по газовым договоренностям России и Венгрии: дескать, сделка с «Газпромом» подрывает отношения Будапешта и Киева, а поставки газа в обход Украины подрывают энергетическую безопасность не только Украины, но и всей Европы! А гендиректор компании «Оператор ГТС Украина» Сергей Макогон и вовсе договорился до того, что «не исключил полной остановки транзита газа через Украину в Венгрию».

В свою очередь, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что главной целью газового контракта является обеспечение благополучия самих венгров. Что касается «воинственных» заявлений Украины, то глава внешнеполитического ведомства Венгрии назвал это вмешательством во внутренние дела государства.

В Госдуме также отреагировали на очередные стенания Украины. Так, председатель комитета Госдумы VII созыва по энергетике Павел Завальный в общении со СМИ заметил, что, когда выступают некие представители Украины, создается впечатление, будто бы им должны все - и Европа, и США, и, конечно, мы, Россия, а они - ничего и никому.

«Несколько дней назад я вернулся из Харькова, - продолжил Никита Кричевский в разговоре с «АН», - а когда был там, просто поразился тому, что весь город теперь пустой! Там нет нормальных людей, потому что все нормальные уже давно разъехались – в Белоруссию, Польшу, другие европейские страны, но в основном – в Россию. Нормальные люди теперь работают в нашей стране, зарабатывают, и многие остаются здесь, а те, кто не уехал, маршируют по Майдану и ругают Путина».

Напомним, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия в случае необходимости готова обсуждать возобновление Украиной прямых закупок газа. Более того, готовность обсуждать это уже не раз озвучивалась как «Газпромом», так и на различных уровнях представителями российской стороны, подчеркнул Песков.

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