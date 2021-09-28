В Косово снова вернулись к дискриминации сербов

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28 сентября 2021, 22:24 Александр Крохмаль, Журналист

В частично признанном государстве Косово снова разгораются межэтнические споры. Агрессия и в этот раз проявилась со стороны албанцев, которые ввели специальные законы для косовских сербов.

Власть Приштины запретила на территории страны сербские автомобильные номера. Косовары принялись предлагать автомобилистам временные знаки за дополнительную плату. Это вызвало небывалое возмущение среди сербов. Они посчитали такие законы за натуральную дискриминацию и обострение межэтнического противостояния. Сербы устроили серию массовых протестов по всему Косово, требуя от властей справедливости. Но в ответ руководство Приштины стянуло силовиков и приказало им подавлять выступления. Более того, в СМИ просочилась информация о жестоком избиении троих сербов косовскими полицейскими. Причём, избитые никак не были связаны с демонстрациями. Против протестующих же были применены крайне суровые меры. Силовики распыляли слезоточивый газ и избивали недовольных дубинками.

Белград отреагировал соответствующим образом. По приказу президента Вучича, к границам с республикой Косово тут же стянулись сербские войска. Как уже ясно из соцсетей и многих информативных источников, сербы очень недовольны ситуацией в частично признанном государстве и не собираются терпеть дискриминацию собратьев. Тем более, Косово не признаётся многими странами мира, и считается скорее за владения мафиозного конгломерата, чем за полноценное государство. В Евросоюзе призвали власти Белграда и Приштины к сдержанности. Генсек НАТО Столтенберг, при этом, заметил, что обеим странам надо снова сесть за стол переговоров. Однако никаких бурных реакций со стороны ЕС и НАТО на жестокие избиения сербов не последовало. Разумеется, Косово не получит никаких санкций и выговоров со стороны США, во всяком случае в ближайшее время. Ситуация продолжает накаляться, и неизвестно, чем именно она закончится. Но сербы ясно показали, что не оставят своих соотечественников в беде ни при каких обстоятельствах.

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