Не стало Главного кинокритика России

Аргументы Недели → Мнение 13+

27 сентября 2021, 22:43 Рамиль Гарифуллин, доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук

Не стало самого Главного кинокритика России Кирилла Разлогова. Мне приходилось с ним общаться в рамках киногильдии кинокритиков и СМИ.

Как-то я спросил Кирилла Эмильевича​ о том, существует ли пропасть между виртуальным Разлоговым и реальным. Он ответил мне, что является личностью, которая использует телевидение, чтобы развиваться с помощью него.

Так и было и это восхождение было органичным и гармоничным.

Потом помню как он рассмеялся и сказал, чтобы вернуться к своей сути он должен быть отшельником, как Кант не выходить за пределы своей квартиры. Тогда, отметил он, мой интеллектуальный вклад в истории человечества был бы весомым, чем тот вклад, который я делаю появляясь на телевидении.

Кирилл Разлогов состоялся как известный автор, как пионер кинокритики, как специалист философии кино. Он часто выступал в качестве автора книг и добротных научных статей.

Он как-то сказал мне, что​ не был старцем-отшельником, что не отдал свою жизнь размышлениям о мире, которые никого не интересует, если бы он положил это на бумагу. Может быть через тысячу лет, то что я написал бы, читали бы с наибольшей надобностью.

Для него выбор кино и телевидения — это выбор, который он для себя сделал. Разлогов утверждал, что телевидение способно абстрагироваться от окружающей жизни (как и он сам). Это такое умозрительное представление о том, что есть.

При общении с ним я всегда чувствовал, что основной ценностью, наполняющую его жизнь смыслом, является ценность быть объективным наблюдателем и созерцателем происходящего (в частности в кино), и лишь затем его создателем-аналитиком. Это, пожалуй, такая своеобразная любовь к миру, как принятие мира, но в качестве наблюдателя. В то же время, он всегда ощущал своё единение с миром, с культурой, настолько, что постоянно убегал​ от себя, как менее существенного в этом мире. В этом, пожалуй, и проявлялась его духовность. Кирилл Эмильевич пришёл к духовности не через религию, а через объективное восприятие культуры, частью которой он себя всегда ощущал.

Порой вечерами общались с ним по телефону. Как-то он меня вывел из творческого кризиса. Подбодрил юмором. Его смех был всегда психотерапевтичным.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости