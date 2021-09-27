Профессор психологии Хигир: Зеленский своей смертью не умрет

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27 сентября 2021, 17:55 Александр Саргин

Фото: соцсети

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путина не задевают личностные ремарки, которые позволяет себе президент Украины и его окружение. «Скорее, это может вызвать только сожаление», – добавил он.

Песков отметил, что контакты между двумя президентами, конечно, необходимы, однако «маловозможны», пока на Украине сохраняется подобная ситуация. Напомним, что недавно Зеленский, видимо, пытаясь шутить, заявил, что встретится с Путиным только в том случае, когда тот «будет готов».

«У Зеленского очень скользкая натура, - сказал «АН» профессор психологии Борис Хигир, - и хотя он артист, но вместе с тем обычный врун, который даже не умеет искренне сыграть улыбку. Мало того, что страна на пост президента выбрала клоуна, который будет продолжать врать, так этот клоун абсолютно зависимая личность, которая легко поддается чужому влиянию. И еще он приспособленец к большим деньгам».

Напомним, что на недавно прошедшей в Нью-Йорке Генассамблее ООН президент суверенной Украины Владимир Зеленский во время своего выступления всячески намекал, что его страна очень нуждается в деньгах и неплохо было бы (особенно после завершения строительства газопровода «Северный поток – 2») ей в этом помочь.

По мнению психолога, Зеленский – это дурачок-клоун, который хочет «на шару» получать в Америке деньги, но там его уже «хорошо изучили» и, соответственно, «плевать» на него хотели! Хигир считает, что Зеленский не политик, а просто среднетворческий человек, и у нас в России таких клоунов, как он, наверное, около полутора миллионов (кстати, напомним, на президентских выборах 2018 года за Ксению Собчак проголосовал 1 млн 200 человек).

«Но самое главное, что Зеленский дурак в том, что пошел в президенты, - сказал «АН» Борис Хигир. – Мало того, что он ничего не может делать на этом посту, так еще и не способен понять, что, стреляя в машину его помощника, некие силы подали ему сигнал, что его тоже подстрелят, а потом и концов не найдут, как это в последние годы повелось на Украине». Я думаю, что Зеленский своей смертью не умрет, заключил Борис Хигир, и его ждет кара.

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