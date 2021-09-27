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Эрдоган призывает США уйти из Ирака, но это может привести к катастрофе​

, 09:03 , Журналист

Эрдоган призывает США уйти из Ирака, но это может привести к катастрофе​
Фото: cоцсети

В случае ухода США из Ирака и Сирии, эти два государства могут повторить судьбу Афганистана. Экстремистских группировок здесь хватает, и в любой момент они могут начать контрудар. Американские силы, как известно, представляют собой хоть какой-то сдерживающий «блокпост», который не даёт террористам окончательно закрепиться. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на полном серьёзе уверяет, что вывод войск США из Ирака и Сирии должен произойти как можно скорее. «Конечно, если бы у меня был выбор, то я хотел бы, чтобы они ушли из Ирака и Сирии так же, как и из Афганистана, - заявляет турецкий лидер. - Если мы хотим служить мирным целям в мире, то нет смысла оставаться в тех странах». Очевидно, Эрдоган полагает, что уход американцев станет спасением для Ирака и Сирии, но всё может обернуться совершенно иным образом. Ещё в июле 2021 года аналитики строили предположения о невозможности полного захвата Афганистана запрещённой в РФ организацией «Талибан».* Однако уже 15 августа экстремисты обрели полный контроль над целым государством.

Ирак и Сирия считаются одними из самых проблемных стран во всём мире. Ещё три года назад Сирия могла попросту прекратить существования из-за массового наступления террористов. Ирак же является такой же проблемной страной. Дело в том, что в этих государствах попросту отсутствует демократия. Сирия давно известна своим деспотичным лидером Башаром Асадом, не гнушающимся военными преступлениями. В Ираке же царит бедность и превосходство богатого большинства. Из-за низкого уровня жизни и отсутствия должной госпомощи некоторые люди порою обращаются к религиозным фанатикам. Можно сказать, что какую-то долю ответственности за разгул терроризма несут и установленные режимы Ближневосточных стран. Каждый понимает, что в хорошем государстве никто не будет переходить в разбойники или экстремисты, и уж тем более не станет идти на убийства людей. Американские войска обладают должным профессионализмом и вполне способны сдержать наступление экстремистских организаций. Но в случае их ухода, это может привести к коллапсу.

Тот же Ирак, к примеру, вполне способен расколоться на несколько разных формирований, каждое из которых будет контролироваться своей группировкой. Исламистов в этой стране полно, а сдерживающий фактор с каждым месяцем слабеет. Если в Сирии ещё стоят российские войска, которые активно помогают местным сражаться против террористических групп, то в случае с Ираком всё намного хуже: эта страна может вовсе оказаться на грани уничтожения. В Ираке США действуют в составе антитеррористической коалиции. Несмотря на конфликт с соседним Ираном в начале 2020 года, американцы всё ещё остаются на территориях республики. «Если США хотят служить миру во всём мире, то больше нет смысла оставаться в этих частях света», - также можно привести слова Эрдогана, «Надо просто оставить этих людей в покое». Безусловно, мнение турецкого президента следует уважать, но не стоит расценивать его, как верное решение. Ведь порою «молчание праведников ведёт к победе зла». Оставление «этих людей в покое» будет означать только одно – их медленную и крайне мучительную смерть.

Исламисты – одна из самых опасных угроз для человечества на данный момент. Если в середине ХХ века возник настоящий всплеск нацизма и сопутствующего ему фашизма (в Испании – франкизма), то в нынешний век основной злой силой предстаёт так называемый «исламофашизм». Идеология этих радикальных течений почти ни чем не отличается от нацистской. Те же самые идеи о превосходстве, массовые убийства невинных, военные преступления, притеснения, этнические чистки и дискриминация. Не исключено, что если дать волю многим запрещённым исламистским группам, они охотно пойдут на создания концлагерей для их противников, начнут проводить опыты над живыми людьми (разумеется, теми, кто противостоит им), сжигать книги и конечно же совершенствовать своё вооружение, разрабатывая всё новые и новые технологии. Мнение своих лидеров они, разумеется, захотят сделать главным во всём человеческом обществе. В случае ухода американцев из многих Ближневосточных стран, невелик тот шанс, что все эти государства рано или поздно окажутся под контролем новых нацистов, куда более опасных, чем те, что творили зло в ХХ веке. И тогда остальному миру придётся столкнуться с чудовищным разгулом терроризма и экстремистских организаций, которые, несомненно, будут пытаться разрастись по всему свету.

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