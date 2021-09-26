В США часто относятся к китайцам с недоверием ввиду «Холодной войны» с КНР

Аргументы Недели → Мнение 13+

26 сентября 2021, 21:44 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Ввиду серьёзного ухудшения отношений между Китаем и США, все бывшие жители Поднебесной и иммигранты, проживающие на территории Штатов, часто становятся объектом внимания со стороны спецслужб. Подозрительность порою бывает излишней, и даже отдаёт советской эпохой, когда к «врагам народа» причислялись за малейшие провинности, а человек, разговаривающий на иностранном языке, мог сойти за «наймита запада». Недавно представители «Комитета 100» (организации известных американцев китайского происхождения) опубликовали особый доклад, в котором проанализировали все случаи обвинений по американскому закону «Об экономическом шпионаже» с 1996 по 2020 год. Всего таких дел было 190, и по ним проходило 276 обвиняемых. В 46% дел шла речь о шпионаже в пользу китайского бизнеса или отдельных граждан КНР, а в 42% - в интересах кампаний и граждан из США. 2% - приходилось на Индию, Австралию и Тайвань, а 1% - на Россию, Южную Корею и иные страны. При этом, общая доля лиц китайского происхождения среди обвиняемых в экономическом шпионаже в тот период доходила до 38%.

Со временем становилось только хуже. Например, с 1996 по 2008 годы доля фигурантов китайского происхождения доходила лишь до 16%, а в 2009-2016-х годах уже выросла до 57%. (Не стоит даже упоминать, что случилось после 2020 года). Аналитики выяснили, что люди азиатского происхождения с наибольшей вероятностью будут обвинены в шпионаже, но при этом, с меньшей вероятностью – будут осуждены по данным обвинениям. Авторы исследования считают, что лица китайского происхождения чаще всего становились объектами ложных обвинений. Среди обвиняемых китайцев 78% были арестованы, и лишь 22% были вызваны в суд повесткой. «К сожалению у нас есть доказательства, что в Минюсте США намеренно стараются привлечь внимание американцев к угрозе, исходящей от американцев, имеющих связи с Китаем»,- также говорится в докладе экспертов. Стоит отметить, что несмотря на довольно громкие случаи обвинений китайских учёных, сами учёные редко оказываются обвинёнными в экономическом шпионаже. Лишь только 3% таких обвинений приходится на научных сотрудников. Фактически это означает, что США ищут шпионов там, где вероятность их найти - очень мала.

В целом, ситуация с «ловлей шпионов» ухудшилась после 2020 года, когда бывший президент Трамп публично обвинил КНР в создании коронавирусной пандемии. К тому же связь «ковида» с Китаем была на лицо. Именно в этой стране в городе Ухань впервые появился опаснейший из всех вирусов на планете. Американцы стали ещё меньше доверять гражданам Китая, и даже тем, кто по сути, уже давно получил гражданство США. Агрессивная политика правительства Си Цзиньпина отвернула от себя не только американцев, но и граждан европейских стран. Китай почти что ввёл себя в глобальную изоляцию, оставшись лишь в кругу ближайших союзников. Поэтому вина за недоверие к китайскому населению во многих странах лежит ещё и на высшем руководстве Поднебесной. Судя, по недавним высказывания Ша Цзукана и создания блока AUKUS, просто очевидно, что ситуация будет только ухудшаться.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости