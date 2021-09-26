Багдасаров: «я не знал, что Прилепин после выборов сдаст свой мандат»

Аргументы Недели → Мнение 13+

26 сентября 2021, 13:55 Александр Саргин

Фото: соцсети

Сопредседатель партии «Справедливая Россия – Патриоты – За Правду!» Захар Прилепин сразу после избрания в Госдуму и официального признания Центризбиркомом результатов выборов отказался от мандата депутата. Незадолго до начала предвыборной кампании в «За Правду!» в качестве члена экспертного совета вошел директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии, полковник запаса Семен Багдасаров, который и поделился с «АН» своими впечатлениями.

- Я пошел в эту партию, потому что меня об этом попросил один мой близкий друг. Я ему говорил, мол, не пойду и не хочу, но он меня очень просил. Мы с ним дружим много лет, мне стало неудобно, вот я и пошел – ну, бывает, ничего страшного. Я тогда сказал, ну что ж, как говорится, берите мое имя, но реально в этих выборах не участвовал, ничего не говорил, нигде не выступал и принципиально абстрагировался от всего этого. Ну что ж, попросили меня, подтянули Сергея Михеева… Слушайте, это же никому не нужные игрища!

Почему Прилепин сдал свой мандат? Возможно, это результат того, что он на что-то претендовал или претендует, а ему сказали - нет, поэтому он и сделал это. Я не знал, что после выборов он сдаст свой мандат, и вообще, не лезу в эти дела и не участвую в чем-то таком. Я не хожу ни на какие мероприятия этой партии, ну был один раз в самом начале – и всё. Это мне не надо.

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