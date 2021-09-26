В условиях пандемии людей может поражать «сочетанная инфекция»

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26 сентября 2021, 12:19 Александр Крохмаль, Журналист Источник: iz.ru

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Коронавирус несомненно представляет опасность для здоровья людей, но не стоит забывать и про сезонные инфекции гриппа. Более того, в тяжёлых условиях пандемии может возникнуть особая инфекция, куда более серьёзная. Медики уже окрестили её «сочетанной». В этом случае организм поражает сразу два вируса. Эксперты советуют при появлении первых же симптомов вызывать врача и ни в коем случае не медлить с лечением. Симптомы, как правило, вполне ожидаемые: повышенная температура, головная боль, кашель и боль в горле. Примерно такой же эффект оказывает на человека Covid-19. По мнению директора НИИ Дмитрия Лиознова, «сочетанные инфекции» могут протекать намного тяжелее, чем просто отдельные инфекции гриппа или коронавируса. Возраст групп риска был давно снижен, и сейчас составляет 55 лет.

Выяснить, что именно за инфекция у человека, может помочь быстрый тест. Существуют специальные аптечные тесты на грипп, а с недавних пор – и на коронавирус. Поэтому если не получается вызвать врача, рекомендуется прибегнуть именно к этому способу. В любом случае, промедление здесь ничем не поможет. Также господин Лиознов упомянул и про вакцинацию от гриппа. Как он отметил, до сих пор неясна реакция переболевших «ковидом» на вирус гриппа. Показания к вакцинации от гриппа имеют все вне зависимости от перенесённой ранее коронавирусной инфекции, при условии, что воспалительный процесс завершился не менее чем за две недели до прививки. В список исключений попадают только те, у кого имеются индивидуальные противопоказания. Группа риска составляют люди старше 55 лет, а также дети и беременные женщины.

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