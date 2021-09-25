Китай и США снова оказались на грани серьёзного конфликта

Аргументы Недели → Мнение 13+

25 сентября 2021, 21:49 Александр Крохмаль, Журналист

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

В КНР всё чаще появляются так называемые «радикальные вбросы». Обычно они организуются провластными фанатиками Си Цзиньпина, считающими, что любая война лучше худого мира.

Бывший заместитель генсека ООН Ша Цзукан заявил, что Китаю следует отказаться от стратегии неприменения ядерного оружия, ввиду появления сильного врага. Речь идёт о недавно объявленном альянсе трёх государств, известном под именем AUKUS (Australia, United Kingdom, USA). Австралия, при этом, планирует нарастить строительство боевых субмарин, пользуясь технологиями американцев и поддержкой Британской короны. По мнению Ша Цзукана, рост влияния США в Тихоокеанском регионе неприемлем и может представлять угрозу. Поэтому он считает, что КНР следует подготовиться к нанесению первого ядерного удара по «противнику». Дипломат, очевидно, и понятия не имеет, к чему именно может привести такой удар.

Речь Ша Цзукана возмутила мировую общественность, за исключением лишь только радикалов, которые такие слова поддержали. В британских и американских соцсетях до сих пор разгораются бурные обсуждения. В британских соцсетях даже потребовали, чтобы именно AUKUS подготовился первым нанести удар по возможному противнику. Впрочем, большинство людей выступало всё-таки за мирное разрешение любого конфликта и за недопущение глобальной войны на планете. Не стоит забывать, что ядерное противостояние между КНР и её противниками может в итоге привести к концу человеческой цивилизации. Возможные атомные взрывы в Тихоокеанском регионе способны пробудить спящие древние супервулканы, и в этом случае, о будущем человечества можно вовсе забыть.

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