В США коронавирусом впервые заразился домашний хорёк

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25 сентября 2021, 14:20 Александр Крохмаль, Журналист

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На сегодня коронавирусная ситуация в США не внушает добрых предзнаменований. С начала эпидемии новым вирусом переболело более 43 миллионов американцев. 703 248 уже умерли от воздействия инфекции. Число погибших даже превышает количество жертв, погибших от испанского гриппа. И всё же в США сохраняется большое количество антимасочников и тех, кто не признаёт глобальную пандемию. Страна по-прежнему занимает первое место по числу заболевших во всём мире. Заражаются, как оказалось, не только люди, но и домашние животные, что вызывает особую тревогу у медиков.

Недавно был выявлен первый случай заболевания «ковидом» у домашнего хорька. Это случилось в штате Флорида. Сообщается, что у животного отчётливо проявились симптомы болезни – сильный кашель и чихание. Специалистам удалось взять у хорька анализы, и после их тщательного исследования был поставлен диагноз коронавирусной инфекции. Предполагается, что животное могло заразиться «ковидом» от человека. Как именно болезнь будет воздействовать на домашнего хорька в дальнейшем – пока что неизвестно.

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