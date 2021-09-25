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25 сентября 2021, 10:59 Александр Крохмаль, Журналист

Запрещённая в РФ террористическая организация «Талибан»* полностью возвращается к порядкам 90-х годов.

Как оказалось, все их обещания, дарованные мировым лидерам, в итоге обернулись пустым звуком. Впрочем, террористы никогда ещё не отличались честностью. По недавним данным, в Афганистане снова возвращаются жестокие казни и пытки. Министр тюрем в нынешнем правительстве Афганистана Нуруддин Тураби заявил, что все казни из старых времён будут вскоре возвращены. Также за определённые преступления будет полагаться наказание в виде отрубания рук. «Все критиковали нас за исполнение наказаний на стадионах»,- заявил в интервью Тураби, «Но мы-то никогда ничего не говорили о законах и наказаниях, которые используются в их странах». Министр пытался выдать свою речь за вполне естественную и адекватную. Однако мировая общественность уже понимает, к чему именно клонит Тураби.

«Никто не должен нам указывать, какие у нас должны быть законы»,- также добавил ставленник талибов, «Мы поступаем так, как велит ислам, и все законы у нас в соответствии с Кораном». Министр целиком и полностью поддерживает идеи о казни в виде отрубания рук. По его мнению, это может сыграть важную роль в обеспечении безопасности страны. Между тем, Тураби заверил, что «Талибан» всё же изменил свою стратегию и отошёл от принципов 90-х. По его словам, талибы не станут запрещать ни телевидение, ни мобильную связь. Фотографии и видео так же не будут подпадать под законы новой власти. Тураби чётко отметил, что «всё это необходимо людям», поэтому ни фотографии, ни видеоматериалы трогать никто не станет. Также он добавил, что казни и пытки можно будет снимать на видео и показывать другим для запугивания. Таким образом, жители страны станут понимать, что именно талибы могут сделать с ними, если они нарушат их преступные законы.

Госдепартамент США уже осудил нововведения экстремистов и назвал их недопустимыми. Слова руководства «Талибана» всё чаще и чаще подтверждают, что порядки 90-х совсем не за горами, и могут полностью вернуться в любое время. Сегодня они введут отрубание рук, а завтра изменят своё мнение насчёт телевидения и снова ввергнут страну в средневековье. Многие аналитики склоняются к тому, что «Талибан» вообще нельзя признавать. Эта организация может стать куда более опасной силой, чем даже Третий Рейх Гитлера. Не стоит забывать, что террористы обладают большими связями с другими преступными группами, и также не стоит забывать, что за каких-то 2 недели им удалось завладеть целой страной. У них достаточно поддержки среди исламистов и иных экстремистских организаций. К тому же неизвестно, какое именно оружие они получили при захвате военных складов Афганистана. Не исключён тот факт, что террористы могут обладать универсальными средствами, в том числе и ОМП.

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