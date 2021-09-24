«Выживайте, как хотите»: в каких странах не платят пенсии по старости или платят копейки

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24 сентября 2021, 21:33 Александр Крохмаль, Журналист

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В России люди часто придираются к размеру пенсионных выплат. Выплаты, и правда, оставляют желать лучшего. Но в некоторых государствах мира выплаты либо слишком незначительные, либо отсутствуют вовсе. На самом деле, отношение к пенсионерам – это главный показатель страны. Если относятся достойно, значит – и государство следует называть достойным. Ну а если пенсионеры живут в нищете или ничего не получают, то в этом случае правителям стоит серьёзно задуматься.

Для начала разъясним ситуацию с Китаем, которая так волнует многих интернет-деятелей.

В КНР пенсия существует, и отношение к старикам вполне достойное. Но пенсии имеют право получать далеко не все. Для сельских жителей выплаты не положены вовсе. Рассчитывать на достойные выплаты могут бывшие сотрудников госорганов или люди, отработавшие в своё время на крупных промышленных предприятиях. Никаких частных пенсионных фондов в КНР нет.

Размер выплачиваемой пенсии доходит до 2400 юаней (примерно 27 000 в рублях)

А теперь приведём в примеры те страны, где пенсионеры пребывают на самом дне общества.

1. Республика Индия

В Индии, где старцев издревле почитали, нынешняя власть явно отходит от традиций. Вся забота о пожилых людях в основном ложится на родственников. Можно сказать, что одинокие люди и уже тем более одинокие старики – потенциальные смертники в этой стране. Пенсии здесь существуют (размер не установлен), но они не предназначены для большинства. В основном её могут получать военные. Оба пола имеют право выйти на пенсию лишь с 60 лет. Каждый индус обычно самостоятельно откладывает себе деньги на старость, чтобы хоть как-то продержаться до ухода на тот свет. Поддержку малоимущих пенсионеров могут осуществлять религиозные организации или даже культы древних богов, но на них надеяться, как правило, бессмысленно.

2. Иракская республика

Ирак считается одной из бедных стран Ближнего Востока. На пенсию здесь так же имеют право далеко не все граждане. Возраст пенсионеров обычно начинается с 60 лет. Необходимые выплаты могут достигать до 150$ в месяц, что само по себе оскорбительно. При этом, высшие государственные инстанции могут позволить себе абсолютно всё.

3. Исламская республика Пакистан

В Пакистане, как и в Ираке, на выплаты имеют право только госслужащие. Также пенсии (в районе 100-150$) доступны для тех, кто задействован в важнейших для государства сферах, например, в добыче нефти. Остальные остаются вообще без выплат, и забота об их содержании ложится на родственников. Опять же одинокие люди проигрывают по всем фронтам.

Помимо вышеупомянутых стран, пенсии по старости отсутствуют в Таиланде, Нигере, Кении, Нигерии, Гондурасе и Вьетнаме. При этом, в Таиланде на пенсии может рассчитывать половина пожилого населения; в основном те, кто работал на крупных предприятиях или участвовал в государственной деятельности. Во Вьетнаме наблюдается огромная проблема с пенсионной реформой, но пенсии там всё же имеются, и размер выплат может составлять около 70 долларов США. В Гондурасе, как и во многих других южноамериканских республиках, крайне низкий уровень жизни. Люди вынуждены откладывать себе на пенсию деньги, находясь на рабочем месте (от 6 – 10% с зарплаты). Если кто не работал вовсе, тот может вообще ничего не получить. Пенсионный возраст в этой стране начинается с 60 лет.

В Африканских странах всегда не было принято относиться с уважением к пожилым людям. Впрочем, к обычным людям там относятся не слишком хорошо. Африка считается одним из самых проблемных материков на планете. Там от голода умирают каждый день. Местные жители часто погибают ещё и от различных болезней. Поэтому африканские государства и их пенсионные проблемы – это отдельная тема для дискуссий.

Но несмотря ни на что, несомненно стоит упомянуть государство, где пенсионеры находятся на самом дне общества или вовсе пребывают на грани гибели. В Танзании попросту не существует никакой пенсионной системы. Это как раз и объясняет сильную необходимость в работе со стороны пожилых людей. Пенсии здесь отсутствуют вовсе, и нынешнее правительство вообще не планирует заниматься данной проблемой. Можно сказать, что Танзания – это самое настоящее кладбище для стариков, если у них нет достаточного количества родственников, способных позаботиться об их существовании. Помимо всего прочего, здесь часто умирают от ВИЧ и различных заболеваний. При этом, местная олигархия предпочитает жить в роскоши и красоте, и совершенно не заботится о простом люде.

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