Москва испытывает сильное давление по вопросу признания «Талибана»*

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24 сентября 2021, 10:15 Александр Чуйков, Обозреватель отдела Наука

«Мы понимаем прагматичность признания новых властей Афганистана, прагматичность снятия с движения формулировки «запрещенная организация», которая юридически мешает полноценным контактам, но с разных сторон идет колоссальное давление. И со стороны центральноазиатских республик, и со стороны Европы и США», – такое частное мнение выразил в беседе с «АН» дипломатический источник. Подчеркнув, что «это неофициальная позиция МИД РФ».

По его словам, давление особенно усилилось после визита в Кабул спецпредставителя президента РФ по Афганистану Замира Кабулова и его контактов с представителями «Талибана». Источник не стал конкретизировать формы давления, но по некоторой неофициальной информации, после визита Кабулова резко активизировались контакты Душанбе и Ташкента с военными атташе США в этом регионе. Возможно, речь идет как о совместных мини-учениях, так и о первых шагах по вопросу размещения военных баз, точнее, вначале пунктов дислокации иностранных военных советников стран НАТО.

Также стало известно, что планируется внеплановая ротация сотрудников посольства РФ в Афганистане. Якобы посол Дмитрий Жирнов получит повышение с назначением в центральный аппарат МИД, а его место займет более подготовленный именно для работы в этом регионе дипломат. Эта ротация, говорят, никак не связана с работой американиста Жирнова, просто его назначение в период проамериканского режима было конструктивным, сейчас же ситуация изменилась кардинальным образом. В МИД РФ традиционно не комментируют кадровую политику.

*Запрещенная в России террористическая организация

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