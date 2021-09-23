Число смертей от коронавируса во всём мире приближается к отметке в 5 миллионов

Аргументы Недели → Мнение 13+

23 сентября 2021, 21:23 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Коронавирусная пандемия продолжается и рискует затянуться ещё, как минимум, на 5 лет. Темпы распространения пока что не сбавляются. Особенно сложно выявлять заражённых в тех странах, где учёт заболевших ведётся недостаточно хорошо или вообще не ведётся.

Поэтому официальные данные во многом могут не соответствовать действительности. На сегодня во всём мире число заболевших коронавирусом уже превысило отметку в 230 миллионов человек (точная цифра – 230 313 830, по данным Яндекс-статистики). Между тем, количество умерших стремительно приближается к отметке в 5 миллионов. На сегодня погибших – 4 722 586, и это снова только по официальной статистике. Несмотря на принятые меры и массовую вакцинацию, до победы над вирусом ещё очень далеко.

По мнению некоторых экспертов, коронавирус отнял у человечества целое десятилетие, по более пессимистичным данным – половину века. Остановился общий путь к прогрессу, который ещё в 2019 году казался самым эффективным и внушающим надежды. Человеческая цивилизация как никогда близко подошла к порогу небывалого кризиса. Ведь экономика большинства стран находится на пределе и может дать сбой в любой момент. Особенно могут пострадать государства с преобладанием разницы между богатыми и бедными. А вот страны, в которых такой разницы не существует вовсе, имеют большой шанс на быстрое выправление экономики.

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