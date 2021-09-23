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В Евросоюзе продолжаются споры политиков по поводу отношения к России

, 09:29 , Журналист

В Евросоюзе продолжаются споры политиков по поводу отношения к России
Фото: MARTIN CAPEK / fotolia.com

После прошедших выборов в России в Европарламенте продолжаются серьёзные споры. Главная тема – дальнейшие отношения с РФ и их построение. Многие депутаты склоняются к непризнанию выборов 19 сентября и считают их нелегитимными. Но находятся и те, кто наоборот, стремится убедить соратников к улучшению отношений с Россией и к упору на мирное сотрудничество. Споры ведутся не только вокруг РФ, но и по поводу стратегии Соединённых Штатов.

Совсем недавно один из европейских политиков по имени Мик Уоллес обвинил США в ежегодных незаконных акциях. «Военный спецназ Соединённых Штатов проводит незаконные акции более чем в 130 странах каждый год, — заявляет эксперт на своей странице в Twitter. — Уже много лет Штаты отказываются уважать международное право. А Евросоюз делает вид, что основные проблемы – это Китай и Россия». Он не скрывал своего возмущения речами Байдена на 76-й сессии Генассамблеи ООН.

Помимо политиков, в спорах участвуют и простые граждане Евросоюза. В комментариях соцсетей и Youtube ведутся настоящие войны. Одна сторона конфликта склоняется к антироссийской позиции, другая – к пророссийской, а третья призывает всех землян к миру и согласию. 

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