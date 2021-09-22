Китай продолжает считать США главным виновником начала коронавирусной эпидемии ​

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22 сентября 2021, 23:55 Александр Крохмаль, Журналист

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Китайские учёные продолжают обвинять США во всех грехах, чётко следуя программе своего правительства. В Поднебесной отказываются признавать возможность утечки коронавируса из злополучной лаборатории в Ухани. Совсем недавно в КНР пришли к мнению, что Covid-19 мог впервые появиться как раз в Соединённых Штатах и уже далее распространиться по миру. На научном портале ChinaXiv уже было опубликовано специальное исследование, согласно которому первые случаи пандемии возникли вовсе не в Китае, а в США. Исследование провели с помощью математической модели, благодаря которой была проанализирована возможная дата начала распространения вируса на территориях КНР и США.

В сообщении говорится, что «на основании анализа 12 репрезентативных американских регионов, выбранных для определения первой даты заражения, с 50-процентной вероятностью первый случай произошёл с августа по октябрь 2019 года». Это намного раньше, чем было сказано в официальным данным. Китайские учёные полагают, что «ковид» начал своё распространение в США с сентября 2019 года, что в итоге и привело к дальнейшей катастрофе. Они также указывают, что в Китай коронавирус пришёл только к концу декабря. Стоит отметить, что в КНР не исключают тот факт, что именно американцы могли быть виновны в создании коронавирусной «химеры», и даже в её распространении по миру. При этом, высшее руководство Поднебесной до сих пор не пустило представителей ВОЗ в Уханьскую лабораторию, где, по данным большинства аналитиков, произошла та самая утечка.

Несмотря ни на что, ситуация с происхождением коронавируса остаётся под покровом строжайшей тайны. Очевидно, что американское правительство и КНР прекрасно знают, как именно появился вирус, и почему так быстро распространился по планете. Но открывать все тайны общественности эти страны явно не решатся. Зато обвинять друг друга в сокрытии фактов они едва ли прекратят в ближайшее время.

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