Бывший сотрудник ОМОН: в США таких сажают на электрический стул

Аргументы Недели → Мнение 13+

20 сентября 2021, 22:00 Александр Саргин

Фото: соцсети

Президент России Владимир Путин, говоря о трагедии в Перми, заявил, что это огромная беда не только для семей, которые потеряли своих детей, но и для всей страны!

Напомним, что сегодня утром 18-летний Тимур Бекмансуров устроил стрельбу в Пермском университете, в результате которой были убиты шесть человек и пострадали 24. При попытке задержания Бекмансуров выстрелил в младшего лейтенанта ДПС Константина Калинина, который первым оказался на месте трагедии, после чего Калинин произвел ответный выстрел, ранил нападавшего юнца и обезвредил его.

«От всей этой цифровизации, гаджетов, смартфонов и подобного наши юные и очень молодые люди становятся просто ненормальными! – заявил «АН» бывший сотрудник ОМОН г. Москвы (ныне подразделение Росгвардии), ветеран боевых действий, подполковник полиции в отставке Виталий Кийко. - Это же психически больные люди, которым оттуда бесконечно «дуют в уши»! Во времена Гитлера его почитательницы кричали – «хочу ребенка от фюрера!», а теперь кое-кто из власти, как одержимые, кричат – очень нужна цифровизация! Они доцифровизируются до того, что все эти гаджеты, гуглы, интернеты и т.п. приведут к еще более худшему!»

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об убийстве нескольких человек, которое будет расследовать центральный аппарат ведомства. Администрацией соцсети «ВКонтакте» заблокирована страница очередного юного убийцы.

«Посмотри, что творится в метро! - продолжает подполковник Кийко. - Почти все, кто сидят или стоят в вагонах, стеклянными глазами уставились на экраны своих гаджетов. Они не смотрят ни на других пассажиров, ни в окно, ни на стены: они бесконечно общаются в Сети - и совершенно непонятно, что у них в головах в этот момент!»

По словам экс-омоновца, вот и очередной стрелок из Перми насмотрелся «неизвестно чего» в этих гаджетах, потом, видно, наступило «помутнение в башке» - он схватился за ружье и пошел стрелять людей! Его надо было пристрелить на месте, а теперь государству придется его пожизненно кормить, сетует ветеран боевых действий.

«По телевизору показывали, как соседка изнасилованных и убитых 10-летних девочек плакала и говорила, что того, кто это сделал, надо было убить на месте,- напоминает офицер,- но педофил и убийца жив, а девочек, которые должны были пойти в третий класс, похоронили! В США таких уродов сажают на электрический стул, а мы все время говорим о каких-то подписанных международных договорах!»

Похожие случаи в учебных заведениях, к сожалению, уже не стали редкостью. Так, 17 октября 2018 года в результате взрыва и стрельбы в Керченском колледже, которые устроил 18-летний студент Владислав Росляков, погиб 21 человек и 67 пострадало. Преступник застрелился. 11 мая 2021 года в Казани, в гимназии № 175, 19-летний Ильназ Галявиев открыл стрельбу и произвел взрыв, в результате чего погибли девять человек и 32 пострадали. Преступник признан невменяемым. Его лечат.

Удивительно, но и у него нашлись защитницы, которые, видимо, тоже «стеклянными глазами» насмотрелись в экраны гаджетов! Так, некоторые пользовательницы Сети, посмотрев видео с судебного заседания, находят Галявиева очень красивым, обещают дождаться («если не дадут пожизненное») и даже нанять новых адвокатов для «справедливого» рассмотрения дела.

«Вот-вот, сейчас и с «пермским стрелком» начнутся разные экспертизы,- говорит «АН» Виталий Кийко,- его отвезут в больницу, будут расспрашивать о том, о сем, а он, как тот стрелок из Казани, будет сидеть и улыбаться. Девки из «группы поддержки» говорят, что Галявиев такой красавчик, такой жалкий, «его довели». Но ведь и он, и ему подобные – это обычные дегенераты, которые должны быть строго наказаны!»

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости