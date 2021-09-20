ОРВИ полезнее вакцины от ковида?

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20 сентября 2021, 09:13 Рамиль Гарифуллин - доцент Института психологии и образования КФУ, кандидат психологических наук

Фото из открытых источников

Те, кто болеет простудой или ОРВИ, не могут заразиться коронавирусом. Но это не делает их неуязвимыми после выздоровления. Об этом в СМИ сообщил завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, член-корреспондент РАН, профессор Пётр Чумаков.



Человек, конечно, не заразится коронавирусом во время заболевания простудой или ОРВИ. Но вскоре, после выздоровления, он может заразиться ковидом. И поскольку он будет ослаблен первым заболеванием, то коронавирус, возможно, будет протекать даже более тяжело, — рассказал Чумаков.



Согласно моим экспресс-опросам, а также мнению многих медиков, во время пандемии обычными острыми респираторными заболеваниями (ОРВИ) переболела большая часть россиян и многие из них затем так и не заболели ковидом. Это факт! Поэтому мнение Чумакова о том, что сразу же после перенесенного ОРВИ можно заразиться ковидом весьма спорное и субъективное. И немало россиян, которые во время пандемии переболели ОРВИ это могут подтвердить.



Таким образом, не проще ли людям искусственно заражаться ОРВИ, чтобы не заражаться затем ковидом? В народе это мнение популярно. Тем более, вакцинанция от ковида для большинства людей вызвала ощущения аналогичные ощущениям ОРВИ.

Обычное ОРВИ апробировано историей, в отличии от новых недоисследованных вакцин. Более того, накопилось достаточная статистика того, что после вакцинации от ковида некоторые вновь заболевают ковидом.



В любом случае необходимо провести убедительное научное исследование, основанное на сравнительном анализе эффективности профилактики от ковида с помощью вакцин и искусственным заражением ОРВИ. А мнение Чумакова это лишь предположение. И различных мнений в СМИ достаточно!







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